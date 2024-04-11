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歐盟通過新移民庇護政策 非法入境者管制趨嚴

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導

歐洲議會（European Parliament）今天通過備受爭議的庇護政策，針對非正規入境者的邊界境管制程序將更趨嚴苛，歐洲聯盟（EU）27個成員也必須分擔責任。

法新社報導，議會主要政治團體克服極右翼和極左翼政黨的反對，通過移民和庇護新協定（New Pact onMigration and Asylum）。這項方案包含10條法規，目標是使歐盟國家對移民議題採取共同的行動、遵循相同的法律。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）稱這些新規對歐盟來說是「歷史性、不可或缺的一步」。

歐盟內政事務執委約翰松（Ylva Johansson）表示，歐盟「將更能保護我們的外部邊界、弱勢和難民，迅速遣返資格不符的人」。

在位於比利時布魯塞爾的歐洲議會大樓外，數十名示威者抗議這項投票。共有160多個移民慈善機構和非政府組織批評此項措施是背棄歐盟的價值觀。

這項措施遭到激烈反對，從表決開始時，旁聽席上有人高喊「這項協議殺人—投反對票！」就能看得出來。

但這項在2015年大量移民湧入歐盟後草擬的改革，獲得聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）背書。

對極左派來說，包括設立邊境中心來收容庇護申請還在審理中的非正規入境移民，並加速驅逐被認定不具備資格的申請者，都與歐洲維護人權的承諾不相容。

這項方案也將以歐洲團結一致的名義，要求歐盟成員國分擔來自義大利和希臘等「第一線」面臨移民湧入國家數以千計的尋求庇護者。

另一個做法是，其他歐盟國家可提供資金或其他資源給承擔移民湧入的國家，或者強化邊界安全。

這項方案中還有一個措施特別具有爭議，就是把尋求庇護者送往歐盟以外被視為「安全無虞」的國家，只要這些移民與被送往的國家有些關係即可。

歐盟 移民 難民

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