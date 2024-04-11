從海洋到月球 美日峰會達成哪些協議？

美日領袖峰會週三（4月10日）在華府登場，雙方承諾推動美日戰略合作的「新時代」，同時也批評中國在印太區域日益「危險且升高緊張」的行為。

美國總統拜登強調，美日同盟是「防禦性質的聯盟」，目的是維持印太區域的和平、安全與穩定。「我們今天討論的內容都是在促進雙方合作，且純粹涉及防衛和準備。」

日本首相岸田文雄則說，兩國將繼續透過密切協調，來面對跟中國有關的挑戰。「與此同時，我們確認了與中國持續對話、跟中國合作因應共同挑戰的重要性。」

提及尖閣諸島、台海、南海、北韓

峰會聲明指出，《美日安保條約》「前所未有的強大」。美方重申該條約第五條，強調將使用包含核武在內的各種能力來保衛日本，且該條適用於尖閣諸島（中國稱釣魚島；台灣稱釣魚台）。兩國反對中國透過武力片面改變現狀，「例如採取行動，尋求破壞日本在尖閣諸島長期且和平的管理」。

針對台灣海峽，美日重申其基本立場，把「維持台海兩岸和平穩定」視為全球安全與繁榮「不可或缺的元素」，並呼籲各方和平解決問題。日相岸田在記者會上也強調這一點，稱片面改變現狀的企圖「令人無法接受」。他也說日本認知到，「今天的烏克蘭，很可能是明天的東亞」。

關於中國在南海的「非法海洋主張」，美國和日本認為違反國際法，並批評「破壞南海穩定的行為」，例如不安全的海空活動、對爭議區域的軍事化、用危險的方式使用海警船與海上民兵等。聲明內也強調2016年的南海仲裁結果對各方具有法律約束力。中國並不承認該裁決。

北韓持續研發核武、試射彈道飛彈，也是日本與美國的共同關切。岸田再一次提到，他有意願與北韓領導人金正恩會面，希望降低緊張局勢。北韓至今為止拒絕了日本的這類提議。

美日談了哪些防衛合作措施？

為了應對當今「複雜且相互連結」的世界局勢，美日兩國宣布超過70項協議，例如將首度與澳洲共建「防空網架構」，以抗衡逐漸增加的飛彈威脅。

美英澳三國同盟（AUKUS）考慮把日本納入涉及極音速、人工智慧等先進科技的「第二支柱」一事，亦有寫進美日峰會後的聯合聲明。先前已宣布美國、日本、英國2025年起將定期舉辦三方演習，聲明也對此表示樂見。

美日兩國還將建立一個國防產業合作的平台，盼促進共同研發、生產飛彈，並共同維護美國在日本的軍艦和軍機。雙方還會建立工作組，提供人工智慧等先進科技培訓給戰鬥機飛行員。

此外，雙方還將調整軍事指揮體系，這是1960年代簽訂《美日安保條約》以來，雙方安全同盟體系最大規模的一次升級。聲明寫道：「我們希望以雙邊方式升級各自的指揮、控制框架，確保行動與能力可以無縫整合，讓美國和日本的部隊在和平時期和突發事件之下，協同工作和規劃能夠更好。」

這一系列關於安全的措施，與日本近年的國防政策方向相符。2022年日本修訂安保文件，決定未來幾年要把國防支出提高到國民生產總值（GDP）的2%；去年的《防衛白皮書》亦重申此方針，並再度形容中國對國際秩序構成最大戰略挑戰。

對於日本希望強化防衛力量，取得「反擊能力」（counter-strike capabilities），拜登在峰會上表示「大力支持」。

日本太空人將參與美登月任務

美國和日本的夥伴關係還「延伸到太空」。拜登宣布，兩國共同目標是在未來美國的「阿爾忒彌斯」（Artemis，又譯阿提米絲）月球任務中，讓2位日本人成為最早登上月球的非美國人。岸田形容，這將是一項「重大成就」。

「阿爾忒彌斯」是美國國家航空航天局（NASA）的重要項目，目標是在2026年之前再一次把人類送上月球。

在1969年至1972年間，美國的「阿波羅」計劃（Apollo）共有12個美國人登上月球，全部都是白人男性。NASA近年曾表示，「阿爾忒彌斯」項目會推動第一位女性、第一位非白人登月。

在這次美日峰會登場之際，NASA局長尼爾森（Bill Nelson）在社媒平台X上透過影片這麼表示：「美國不再獨自行走於月球上……我們要出發了，要跟日本一起出發。」

（綜合報導）

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