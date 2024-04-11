南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

距離韓國國會大選還有整整一周，選戰來到激烈高峰的時刻，濟州特別自治道各政黨候選人，乃至多個在野黨黨魁，無不奔赴濟州島，在霧雨的早晨，參加濟州4.3的76年紀念儀式。不讓人意外的是，即使濟州4.3代表們殷切邀請與期盼，現任總統尹錫悅自當選後二度缺席，再次由總理韓德洙代為參加、致詞。

2024-04-11 09:47