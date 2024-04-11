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南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

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南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓國務總理韓悳洙稍早向總統尹錫悅請辭。歐新社
南韓國務總理韓悳洙稍早向總統尹錫悅請辭。歐新社

南韓國會選舉10日落幕，執政黨國民力量黨慘敗，對此，國務總理韓悳洙稍早已向總統尹錫悅請辭。

韓聯社報導，由於執政黨國民力量黨在此次選舉失利，國務總理韓悳洙11日稍早已提出辭呈，另總統辦公室的秘書室長、政策室長、弘報首席（發言人）、首席秘書官全體幕僚也向尹錫悅請辭。

韓悳洙稍早指出，政府將虛心接受國會選舉結果，並更積極與在野黨控制的國會合作。

此外，國民力量黨臨時領導人韓東勳也提出辭呈。

針對敗選，總統辦公室發表記者會指出，尹錫悅虛心接受大選中表達的民意，將努力改革行政，盡最大努力穩定經濟、改善民生。

在此次選出300名國會議員的選舉中，最大在野黨共同民主黨及其周邊政黨取得175席，國民力量黨及其周邊政黨則獲108席。

尹錫悅 記者會

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