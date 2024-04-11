韓國會選舉在野黨壓倒性勝利 尹錫悅恐跛腳

韓國自由派在野政黨在昨天國會選舉中拿下壓倒性勝利，形同給了總統尹錫悅和他所屬的保守派政黨重重一擊，也顯示國會在野多數勢力將強化。

路透社報導，韓國中央選舉管理委員會（NEC）和媒體數據顯示，截至當地時間今天清晨5時55分，在超過99%選票已開出情況下，最大在野黨共同民主黨（DP）預計將在新一屆國會的300席中拿下170多席。

尹錫悅所屬執政黨國民力量（PPP）預計拿下約100席，意味著尹錫悅可望逃過國會遭到在野政黨以2/3絕對多數掌控的局面。這種局面可能會讓總統否決權失效，並通過憲法修正案。

不過部分分析人士表示，尹錫悅在剩餘的3年任期很可能會陷入「跛腳鴨」境地。韓國憲法規定總統任期5年。

據法新社報導，韓國前法務部長曹國（Cho Kuk）領導新成立的祖國革新黨（Rebuilding Korea）則利用選民對兩大政黨的不滿情緒獲益，預計拿下12席到14席。

共同民主黨黨魁李在明（Lee Jae-myung）在仁川市（Incheon）擊敗被視為尹錫悅一大盟友的保守派重量級候選人元喜龍（Won Hee-ryong），贏得席次。

李在明說：「當選民選擇我，就是大家對尹錫悅政府審判的結果，大家給了共同民主黨承擔人民生計並開創更美好社會的責任。」

尹錫悅的支持度受到生活成本危機和一連串政治醜聞打擊，一些分析人士將這場激烈的選戰視為一場對尹錫悅的公投。

「審判」往往是貫穿在野黨勝選者評論的共同主軸，許多人在競選過程中強烈聚焦在他們認為尹錫悅對經濟管理失當，以及尹錫悅拒絕承認他的夫人金建希不當收受迪奧（Dior）名牌包一事。

中央選舉管理委員會預計將在今天稍晚公布官方選舉結果。根據中選會，這場選舉有近2970萬人或67%符合資格的選民投下選票。

這是歷屆韓國國會選舉投票率最高的一次，不過投票人數低於2022年總統大選，尹錫悅當年以些微差距勝出掌權。