金正恩：地緣政治局勢不穩 下令北韓做好備戰
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩視察北韓主要軍事大學時指出，國家周邊地緣政治局勢不穩定，意味現在比以往任何時候都更要為戰爭做好準備。
金正恩昨天前往以他2011年過世的父親命名的金正日軍事政治大學現場指導。根據北韓中央通信社，這是全國「最高軍事教育所在地」。
在金正恩統治下，北韓近年加速武器發展，與俄羅斯建立更密切的軍事和政治關係，據稱北韓在俄烏戰爭中援助莫斯科，是為了交換戰略軍事計畫的協助。
北韓中央通信社引述金正恩對這所大學教職員和學生的談話指出，如果敵人選擇與北韓軍事對抗，北韓將毫不猶豫動用一切手段，向敵人展開致命打擊。
北韓中央通信社報導，金正恩「概述複雜的國際局勢…以及北韓周遭不確定和不穩定的軍事政治情勢，他表示現在是比以往任何時候都更要充分為戰爭做好準備的時候了。」
本月稍早，金正恩親自督導使用固體燃料的新式中程極音速彈道飛彈，分析師表示，這將提升北韓部署比液體燃料更有效率飛彈的能力。
北韓曾指控美國和南韓藉由其所稱「戰爭演習」挑起軍事緊張局面；近幾個月來，美國和南韓已進行強度更高、規模更大的軍事演習。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言