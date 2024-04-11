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下令做好備戰！金正恩放話：敵人若選擇軍事對抗 將展開致命打擊

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩10日視察以他父親命名的「金正日軍政大學」。路透
北韓領導人金正恩10日視察以他父親命名的「金正日軍政大學」。路透

韓聯社援引北韓官媒朝中社報導，北韓領導人金正恩10日矢言，一旦敵人選擇與北韓軍事對抗，北韓將毫不猶豫動用一切手段，向敵人展開致命打擊。

金正恩10日視察以他父親命名的「金正日軍政大學」，指北韓周邊地緣政治形勢不穩定，現在比以往任何時候都更要做好戰爭準備，北韓應該為一場必須打贏的戰爭做更堅定且周全準備，而不僅是為可能爆發的戰爭做好準備。

報導指，金正恩還指示校方培養絕對忠誠於黨中央委員會並能夠以「思想、精神、戰鬥、道德和戰術優勢」贏取敵人的新型軍事人才。

北韓今年一直在加強武器試驗力道，包括從海上和陸地發射巡弋飛彈以及使用超大型多管火箭發射器進行試射演習。

北韓上周聲稱已成功試射一枚裝有極音速彈頭的新型中程彈道飛彈，並稱該國開發的所有飛彈都以完成固態燃料化及核武器化。

北韓 巡弋飛彈 戰爭

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