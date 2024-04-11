匈牙利同意中國警察入境執勤 歐洲議員官員齊批

針對匈牙利與中國在2月協議接受中國公安警察在匈牙利境內巡邏執勤，歐洲議會大會今天晚間討論此事對歐盟帶來的安全和人權疑慮，執委會副主席和多位議員均表無法接受。

今年2月16日，中國公安部長王小洪在布達佩斯與匈牙利內政部長品特（Sándor Pintér）簽署強化執法合作及聯合巡邏偵察協議，同意中國警察在匈牙利觀光區的旺季期間和群眾聚會場合巡邏，引起歐盟圈關注。

提出討論案的荷蘭籍歐洲議會（EuropeanParliament）議員英維德（Sophia in't Veld）針對歐盟成員國匈牙利的前述協議和歐盟候選國塞爾維亞與中國也有類似協議，要求歐盟執行委員會（EuropeanCommission）書面答覆此協議是否對歐盟民主和公共安全構成威脅，以及是否立案調查匈牙利有無違反歐盟規則。

執委會負責「保障歐洲生活方式」政策領域的副主席席納斯（Margaritis Schinas）在議會口頭報告並未明言是否將為此調查匈牙利，但表示「身為副主席，我對這種行為完全無法接受」。

他說歐盟與中國的關係廣泛而複雜，需要雙方開放、坦誠的交流，特別是違反人權、貿易不平衡和境外勢力干涉等議題。

席納斯認為中國對外的干涉方式越來越系統化，在歐盟執行警察權的行為違反了歐盟的人權、民主、法治基石，而歐盟成員國應善盡責任、共同維護這些原則，他並慷慨激昂的說「這場戰鬥是為了保護歐洲的生活方式」。

不過代表成員國政府出席的歐盟輪值主席國比利時政務委員米歇爾（Mathieu Michel），只表達外國在歐盟成員國領土內的行為應經由該國同意，不得脅迫，並說歐盟將持續提高各國對境外勢力干涉的認知。

匈牙利籍的歐洲議會議員塞赫（Katalin Cseh）表示，匈牙利政府邀請中國介入干涉，但這件事的影響遠遠超過匈牙利，需要有歐盟層級的解決方法。

克羅埃西牙籍的議員畢楚瓦（Tonino Picula）則說此事凸顯中國10年來的外交政策方向，不只對內部人民，也對海外僑民的人權帶來迫害，並呼籲歐盟「與中國貿易的同時，不應失去價值」。

義大利籍議員邦弗里斯科（Anna Bonfrisco）則主張歐盟應該制裁與在歐洲設警察站有關的所有中國人員。

2022年歐洲非政府組織「保護衛士」（SafeguardDefenders）揭發中國在全球多國設置「海外警務中心」，隨後德國、荷蘭等國都要求中國關閉在其境內秘密私設的所謂海外服務站。

不過像匈牙利這樣公開同意中國警察權介入的模式，則為歐盟帶來新挑戰。今年匈牙利與中國建交75週年，總理奧班（Viktor Orbán）是歐盟裡最親中的政府，外交政策標榜「向東方開放」，去年10月他也是唯一出席中國「一帶一路」高峰會的歐盟國家領導人。