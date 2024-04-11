越南計畫投資部十日表示，越南擬於二○三○年前開始興建二條連結越南首都河內和中國大陸的高速鐵路，再次顯示中越兩國關係近來回暖。

路透報導，大陸是越南最大貿易夥伴，也是越南製造業重要進口來源。兩國之間已有公路系統和二條鐵路幹線連結，但位於越南這一側的鐵公路都已年久失修，必須更新。

越南計畫投資部在聲明中表示，規畫中的一條高速鐵路將從越南的港口城市海防和廣寧省，經河內到與大陸雲南接壤的老街省。

另一條則是從河內到和中國廣西接壤的諒山省，行經人口密集的全球製造廠設施，包括多家由大陸投資人擁有的製造廠設施。

越南計畫投資部未公布這些高鐵計畫的進一步細節。

本月稍早，越南表示正向大陸學習開發首條高鐵，並派遣官員前往中國鐵路公司研習。

越南也計畫打造一條連接首都河內和商業大城胡志明市的高速鐵路。目前正在北京訪問的越南國會主席王廷惠八日會見了中國鐵路公司主管。

大陸國家主席習近平去年十二月出訪河內時，和越南簽署包括鐵路在內的數十項合作協議。

根據越南政府數據，今年第一季，越南和大陸之間貿易較去年同期攀升百分之廿二，來到四百卅六億美元。兩國長久以來因南海主權爭端而關係緊張，但近來似有平靜跡象。