快訊

統神哭了…衛生紙屑黏眼角！母勸世被遷怒罵「滾」 網友傻眼

美3月CPI年增幅高預期！道瓊期指跌逾300點 美債殖利率升破4.5％

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

歐洲議會將表決新移民庇護方案 非法入境者管制趨嚴

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導
歐洲議會將對大幅修訂的歐盟庇護政策方案進行投票，新方案將使非正規入境者的邊界境管制程序更嚴苛，並要求所有歐盟成員國分擔責任。圖為2019年一名印度移民躺在克羅埃西亞邊境附近的雪地上，正試圖通過克羅埃西亞進入歐盟。圖／美聯社資料照
歐洲議會將對大幅修訂的歐盟庇護政策方案進行投票，新方案將使非正規入境者的邊界境管制程序更嚴苛，並要求所有歐盟成員國分擔責任。圖為2019年一名印度移民躺在克羅埃西亞邊境附近的雪地上，正試圖通過克羅埃西亞進入歐盟。圖／美聯社資料照

歐洲議會（European Parliament）今天將對大幅修訂的歐盟庇護政策方案進行投票，新方案將使非正規入境者的邊界境管制程序更嚴苛，並要求所有歐盟成員國分擔責任。

法新社報導，移民和庇護新協定（New Pact onMigration and Asylum）方案包含了10條法規，這些都是經過多年磋商後制定，目標是使歐盟國家對移民議題採取共同的行動、遵循相同的法律。

表決時若有任何一項法規遭到否決，整個方案將前功盡棄，可能導致最後一刻出現討價還價戲碼。

歐洲議會主要政治團體已暗示將支持這個方案，但極左和極右派政黨反對方案中的一項或多項法規。

援助移民的慈善團體和非政府組織也表態反對該協定，他們認為此舉意在鞏固「歐洲要塞」（FortressEurope），將使難民更難尋求庇護。

待新方案表決通過後，歐盟將設立邊境中心，收容庇護申請還在審理中的非正規入境移民，並加速驅逐被認定不具備資格的申請者。

這項方案也將以歐洲團結一致的名義，要求歐盟成員國分擔來自義大利和希臘等「第一線」面臨移民湧入國家數以千計的尋求庇護者。

另一個做法是，其他歐盟國家可提供資金或其他資源給承擔移民湧入的國家，或者強化邊界安全。

這項方案中還有一個措施特別具有爭議，就是把尋求庇護者送往歐盟以外被視為「安全無虞」的國家，只要這些移民與被送往的國家有些關係即可。

歐盟內政事務執委約翰松（Ylva Johansson）昨天說，她為這項計畫進入投票階段感到自豪，「我的確希望能通過這項方案」。「這是一場馬拉松賽跑。」

投票 歐盟 移民

延伸閱讀

歐盟副主席批中國產能過剩4步驟 預告調查風電補貼

相關新聞

丟臉丟到國外...黃子佼持有兒少性影像緩起訴登上BBC 衝上點閱榜第二名

知名藝人黃子佼爆出Me too事件及硬碟儲存未成年少女性影像等事件，不只在台灣成了頭條新聞，也吸引英國廣播公司（BBC）...

至少有7年...澳洲鼎泰豐被爆苛扣薪水做假帳 當地法院重罰8677萬

台灣知名企業鼎泰豐在澳洲的公司及2名經理人，因涉嫌苛刻員工薪資、偽造工資紀錄等，共遭澳洲聯邦法院重罰澳幣409萬餘元（約...

南韓國會大選落幕！最新選情預測曝光 尹錫悅恐面臨「政治跛腳」

南韓國會大選10日結束，一項選情預測顯示，主要在野黨共同民主黨所率領的進步派陣營，可望在國會保有多數席次，意味著總統尹錫...

歐洲議會將表決新移民庇護方案 非法入境者管制趨嚴

歐洲議會（European Parliament）今天將對大幅修訂的歐盟庇護政策方案進行投票，新方案將使非正規入境者的邊...

大馬前首相納吉身陷囹圄 臉書祝福開齋節快樂

馬來西亞今天歡慶開齋節，前首相納吉雖身陷囹圄，但他的社群媒體平台臉書（Facebook）今天仍貼文對開齋節到來表達祝福之...

越南擬2030年前開始建高鐵連接中國 雙方關係似回暖

越南計畫投資部今天表示，越南擬於2030年前開始興建2條連結越南首都河內和中國的高速鐵路，再次顯示中越兩國關係近來回暖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。