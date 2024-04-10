歐洲議會將表決新移民庇護方案 非法入境者管制趨嚴

歐洲議會（European Parliament）今天將對大幅修訂的歐盟庇護政策方案進行投票，新方案將使非正規入境者的邊界境管制程序更嚴苛，並要求所有歐盟成員國分擔責任。

法新社報導，移民和庇護新協定（New Pact onMigration and Asylum）方案包含了10條法規，這些都是經過多年磋商後制定，目標是使歐盟國家對移民議題採取共同的行動、遵循相同的法律。

表決時若有任何一項法規遭到否決，整個方案將前功盡棄，可能導致最後一刻出現討價還價戲碼。

歐洲議會主要政治團體已暗示將支持這個方案，但極左和極右派政黨反對方案中的一項或多項法規。

援助移民的慈善團體和非政府組織也表態反對該協定，他們認為此舉意在鞏固「歐洲要塞」（FortressEurope），將使難民更難尋求庇護。

待新方案表決通過後，歐盟將設立邊境中心，收容庇護申請還在審理中的非正規入境移民，並加速驅逐被認定不具備資格的申請者。

這項方案也將以歐洲團結一致的名義，要求歐盟成員國分擔來自義大利和希臘等「第一線」面臨移民湧入國家數以千計的尋求庇護者。

另一個做法是，其他歐盟國家可提供資金或其他資源給承擔移民湧入的國家，或者強化邊界安全。

這項方案中還有一個措施特別具有爭議，就是把尋求庇護者送往歐盟以外被視為「安全無虞」的國家，只要這些移民與被送往的國家有些關係即可。

歐盟內政事務執委約翰松（Ylva Johansson）昨天說，她為這項計畫進入投票階段感到自豪，「我的確希望能通過這項方案」。「這是一場馬拉松賽跑。」