美國考慮放寬中國旅行警示 北京：盡快撤銷

美國考慮放寬針對美國公民前往中國的旅行警示，中國外交部發言人毛寧今天說，希望美方盡快撤銷「不實旅行提醒」。對於美方批評有大量中國移民湧入，她則稱，中方反對並堅決打擊非法移民活動。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）9日在「美中關係全國委員會」（National Committee on U.S.-ChinaRelations）主辦的活動上表示，美國正考慮放寬針對美國公民前往中國的旅行警示，坦言擔憂這些警告可能限制了美中人民之間的交流。

據環球網，毛寧10日下午在中國外交部例行記者會回應相關問題時說，美國國務院有關赴中旅行提醒評級等次「完全沒有道理」，讓許多有意願來中國的美國人望而卻步；希望美方盡快撤銷不實旅行提醒、調整錯誤評級，移除這塊阻礙中美人文交流的絆腳石。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，1級是最安全的「行使常規預防措施」，2級是「提高警覺」，3級則建議民眾「三思而後行」，4級則是最嚴重的「請勿前往」。

2023年7月，中國被列為第3級，美國國務院建議公民「三思而後行」，避免中國「任意執行當地法律」、禁止出境和錯誤關押的風險。

另外，中國民眾「走線」，試圖從墨西哥邊境非法入境美國的人數大增。康貝爾表示，近幾個月來可能有數十萬中國移民到了美國，逃離中國疲軟的經濟，且中方知道這種情況，但似乎沒有採取措施限制人潮。

當被問到中國是否對上述情況表示擔憂、是否會採取行動時，毛寧回稱，具體問題建議問中方的主管部門了解。「我可以告訴你的是，中方在非法移民問題上的立場是一貫和明確的，我們反對並堅決打擊任何形式的非法移民活動。」