青壯年罹癌多 肇因已加速老化

隨著年齡增長，青壯年罹癌機率增加，其中罹患肺癌、胃癌、腸癌和子宮癌的可能性最大！一項醫學研究指出，一個人生物年齡大於實際年齡時，會進入「加速老化」階段，甚至增加罹癌風險。醫學專家表示，該研究證實罹患癌症的新成因，盼青壯年定期癌症篩檢，重視自我健康。

加速老化導致罹癌

《CNN》報導，聖路易斯華盛頓大學醫學研究團隊調查了 148724 名青壯年（年齡在 37 歲至 54 歲之間）的醫療記錄，並計算每個人的生物年齡，再透過與實際年齡的比較來確定加速老化的因素。

接著，他們將這群青壯年中患有早期癌症篩選出來進行比對，研究結果發現，加速老化與癌症風險增加有關，總共有近 3200 例癌症被診斷出來，其中與肺癌、胃癌、腸癌和子宮癌的關聯性最大。

明尼蘇達大學研究癌症的安妮布萊斯博士表示，這項研究結果有助於尋找高風險機率罹癌的青壯年族群，尤其是沒有家族史或其他危險因子的青壯年，因他們不會定期接受癌症的篩檢。

改變生活可預防癌症

《合眾國際社》指出，該研究團隊使用血液中發現的生物標記來計算受試者的生物年齡，並將受試者罹患癌症的實際年齡進行比較，研究最終證實加速老化與早期癌症風險之間的關係，為癌症復發的原因提供新的視角。

密歇根大學醫學院血液學和腫瘤學系教授兼主任布萊斯說，針對因細胞老化速度快而罹癌風險較高的人，可以改變自身的生活方式，例如增加營養、規律運動和補充睡眠。

另外，癌症倖存者通常表現出更嚴重的生物衰老，這可能是因為化療和放療性療法的後遺症。他說，目前正在癌症倖存者身上測試兩種藥物，將有助於減緩老化罹癌的速度。

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