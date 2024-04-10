美日菲峰會前夕 美官員：南海聯合巡航料將增強

美國、日本和菲律賓領袖高峰會前夕，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，在上週末與澳洲、菲律賓和日本舉行軍事演習後，預期南海聯合巡航將會增加。

路透社報導，中國在南海擴大對菲律賓施壓後，美、澳、菲、日4國軍艦7日曾聯合軍演。

美國總統拜登明天將在華府接待日本首相岸田文雄，兩位領袖11日將與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會談，議題將包括反制中國之道。

蘇利文在白宮例行簡報暨預告領袖峰會時表示：「在海軍巡航方面，我們上週剛剛見到3國加上澳洲，這是一種新形式4方聯合海軍巡航，因此可預期未來會有更多這種行動出現。」

蘇利文還說，美國與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）中的英國和澳洲，將探討日本參與這項計畫第二支柱的可能性，這是拜登與岸田峰會將討論的議題。

蘇利文說：「我們準備與我們三方以外的更多夥伴合作，他們可以貢獻能力，而日本是很可能為此貢獻己力的國家之一。」

蘇利文表示，拜登與岸田將宣布措施以強化國防安全合作，以及太空探索相關措施。

在日本放送協會世界電視台（NHK WorldTelevision）8日訪談中，蘇利文提到岸田希望明年3月底前建立新日本自衛隊總部計畫，負責監管所有日本軍事行動。

知悉這項計畫的消息人士告訴路透社，華府將考慮為日本指派一位四星指揮官，以匹配日本新軍事總部首長等級。

對於報導說日本可能加入AUKUS，澳洲今天淡化處理，表示協議內部在增加新成員上出現歧異，因此任何合作都將根據專案進行。一名日本政府官員8日曾告訴路透社，在澳洲或英國從AUKUS得到具體結果前，他們很可能不會歡迎有關日本正式加入AUKUS的討論。

儘管美國樂見日本參與，美國官員和專家認為仍有障礙待除，因為日本需具備更好的網路防禦和更嚴格的保密規範。