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蕭茲訪陸前 先開TikTok帳號

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

在即將率領德國政府部門和企業界代表團赴中國大陸訪問，並與大陸國家主席習近平、總理李強會面前，德國總理蕭茲於當地時間八日在影音社交平台TikTok（抖音海外版）上發布了首篇貼文，為時長十三秒的影片，成為繼美國總統拜登、法國總統馬克宏後，再一位公開使用TikTok的西方元首。

德國聯邦政府發言人稱，蕭茲的TikTok帳號旨在為公民提供訊息及政府日常工作的幕後故事。

據德國方面宣布，蕭茲將於十三日赴陸，進行為期三天訪問，預計十六日在北京和習近平、李強會面。同行者包括三名部長及西門子、賓士等企業在內的德國工業代表團，蕭茲也將成為北京與歐美頻發經貿爭端之際，今年首個訪陸的重量級西方國家元首。

蕭茲第一條TikTok影片是由其團隊經營的新帳號「TeamBundeskanzler」發布，畫面從一個放著公事包的沙發，切換到坐在辦公桌前的蕭茲，背景搭配舒緩的低音管音樂。德國聯邦政府發言人黑貝施特萊特稱，開設帳號旨在為越來越多透過TikTok獲取資訊和討論政治的公民提供訊息。

蕭茲也在社交平台Ｘ上發文，「我不會跳舞，我保證」，並加上「#Tik Tok」標記，用以回應黑貝施特萊特曾說，蕭茲很快就能在TikTok上表演跳舞，「如果我們可以共同決定的話」。

近年歐美因資安疑慮，對政府部門使用TikTok施加禁令，但屢有政治人物投入該平台懷抱，例如馬克宏已累計四百萬名粉絲。

北京 德國 萊特

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