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歐盟給烏克蘭造彈藥 卻依賴陸產硝化棉？業者揭恐面臨這風險

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為了給烏克蘭在戰場上提供補給，同時也填補自身的彈藥庫存，歐盟原先的計劃是在2024年底之前，將北約最主要口徑尺寸的彈藥產量提高到每年150萬枚。路透
為了給烏克蘭在戰場上提供補給，同時也填補自身的彈藥庫存，歐盟原先的計劃是在2024年底之前，將北約最主要口徑尺寸的彈藥產量提高到每年150萬枚。路透

為了給烏克蘭在戰場上提供補給，同時也填補自身的彈藥庫存，歐盟原先的計劃是在2024年底之前，將北約最主要口徑尺寸的彈藥產量提高到每年150萬枚。如今歐盟距離自己的承諾還相差甚遠。

然而，歐洲缺乏的不僅僅是制造彈藥的產能，而且還缺乏生產必需的火藥。此前，法國總統馬克宏也承認：「我們目前真正缺少的，是火藥。」

火藥被用於推進劑，可以將炮彈發射到數十公里以外。火炮的簡單爆炸裝置通常由三部分組成：鋼制外殼、炸藥和雷管。歐洲只有很少的幾家火藥制造商，包括在法國、比利時和瑞典設廠的Eurenco，以及由德國軍工企業萊茵金屬（Rheinmetall）持有多數股份的Nitrochemie，在德國和瑞士設有生產基地。

可以說火藥生產是歐盟目前所面臨的主要瓶頸。歐盟內部市場事務專員布雷頓（Thierry Breton）指出：「制造火藥需要一種特定的棉花，而這種棉花主要來自中國。」

他說的這種棉花指的就是硝酸纖維素，俗稱硝化棉，它可以作為炸藥的原料，而中國的硝化棉產量在全球總量中佔比大約為70%。布雷頓補充道：「幾個月前，來自中國的硝化棉供貨恰恰停止了。」

萊茵金屬總裁帕佩爾格（Armin Papperger）對英國《金融時報》表示，歐洲大約七成的硝化棉來自中國。這一供貨渠道存在出於政治原因而中斷的風險。「因此我們目前在盡可能多地采購，以填充我們的倉庫」，帕佩爾格透露，萊茵金屬已經囤積了足夠支撐未來三年的庫存。

歐盟內部市場事務專員布雷頓表示，科研人員目前已經找到了中國產硝化棉的替代品。能夠生產這種替代品的企業，未來將會得到補貼。他預計，到年底歐盟應該能夠將其炮彈年產量提高到150萬到170萬枚。而俄羅斯的年產量估計大約在不到200萬枚。

（法新社、n-tv）

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