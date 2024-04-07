首次海上合作 美日澳菲今聯演

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美國、日本、澳洲與菲律賓六日聯合聲明，四國七日將在菲律賓於南海的專屬經濟區、巴拉望島西北近海舉行海空聯合軍演。日本共同社六日報導，此聯演定調為四國首次「海上合作活動」。時值中菲南海緊張升溫，此舉被視為美日澳展現團結挺菲。

這次演練將強化四國部隊在國防理論、戰術、技術和流程的聯合行動力，維護印太和平穩定的法治基礎，捍衛海空航行自由。四國也重申，認定二○一六年南海仲裁判決是對爭端各方最終而且具法律約束力的決定。

菲律賓指控中國大陸海警船四日在其南海專屬經濟區內鱟藤礁周邊騷擾其漁船。中國海警局則稱其依規處置非法活動的菲船。

菲律賓國防部發言人安多隆說，美國濱海戰鬥艦莫爾比號、澳州軍艦瓦拉門加號、日本海自護衛艦曙號將和兩艘菲艦共同參演。

菲律賓國防部長鐵歐多洛說，正以全面群島防衛概念加強與各國合作和聯合行動力，以維護區域和平穩定及基於國際法的海上秩序。美國防長奧斯丁聲明，軍演將凸顯各方共同承諾確保在國際法允許下，各國可自由航行、飛越與行動。

日本防相木原稔則說，日方認為南海問題直接關乎區域和平穩定，反對企圖片面以武力改變現狀及加劇南海緊張的行動。澳洲防長馬勒斯則說，區域穩定仰賴對各國主權的尊重以及基於國際法的共同規範與準則。

日經亞洲六日報導，美日澳菲去年八月已共同舉行演習，並在馬尼拉近海執行離岸補給操演，日本直升機護衛艦出雲號還首度造訪馬尼拉。菲方當時雖參演，但內容僅限海上補給、集體合影和船員相互敬禮等。

另外，中國外長王毅近日邀寮國、東帝汶及越南外長赴廣西會談，似乎旨在加強與東南亞國家關係。