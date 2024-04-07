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美太平洋艦隊司令交接 我將領觀禮

聯合報／ 編譯高詣軒、記者黃國樑陳宥菘／綜合報導
新任美國太平洋艦隊司令柯勒（左）四日在司令交接典禮致詞。圖／摘自美國太平洋艦隊官網
新任美國太平洋艦隊司令柯勒（左）四日在司令交接典禮致詞。圖／摘自美國太平洋艦隊官網

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美國太平洋艦隊司令交接典禮四日在夏威夷珍珠港–希卡姆聯合基地舉行。據中央社及美國海軍時報六日報導，美國印太司令阿基里諾致詞時，點名到場觀禮的我海軍司令唐華，並強調全球重要夥伴派員出席，以及美國與其夥伴及盟友關係的重要性。

阿基里諾形容太平洋是全球最令人擔憂的戰區，並應對當世最危險的對手。

預定四月退役的阿基里諾說，日本、馬來西亞、台灣、墨西哥、南韓和菲律賓等重要夥伴四日出席，見證與美友誼，「團結力量大」。原任太平洋艦隊司令的帕帕羅升任，由美軍參謀首長聯席會議戰略、計畫與政策主任柯勒接棒。柯勒畢業自科羅拉多大學，曾任美軍兩棲攻擊艦巴丹號、航母艾森豪號及第九航艦打擊群指揮官，駕駛Ｆ–１４和Ｆ–１８戰鬥機的飛行時數逾三九○○小時。

帕帕羅去年八月獲拜登提名接任印太司令。帕帕羅曾點名中國大陸、俄羅斯和北韓，是美國在太平洋利益的最迫切威脅。二月他出席聯邦參議院軍委會提名聽證會時，就中國二○二七年侵台的可能性，也明言應保持警戒。他數度指出，美國依台灣關係法應助台自衛。美方將力挺台灣，台灣則有必要為自己打造海空退敵能力。

美中兩軍三日至四日也在檀香山繼二○二一年十二月再度舉行海上軍事安全諮詢機制工作小組會議，交流當前海空安全形勢，以落實去年十一月舊金山「拜習會」重要共識。美方代表團團長、印太司令部東北亞政策主任佛朗西斯說，與共軍等印太軍事力量公開、直接而且清晰地溝通，對避免發生事故和溝通不良至關重要。

另據英國金融時報五日引述三位知情人士報導，美國國務卿布林肯近日與北約組織（ＮＡＴＯ）及歐盟國家外長開會時，藉機向盟友示警中國正深化支持俄國軍工複合體，其規模令人憂心，尤其聚焦協助俄國光學設備、推進劑生產和其太空部門，威脅烏克蘭乃至他國。

美國 美軍

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