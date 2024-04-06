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1周2起暴力襲擊…法國15歲男孩遭痛毆致死 馬克宏將調查襲擊案真相

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法國總統馬克宏。美聯社
法國總統馬克宏。美聯社

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本周五（5日），法國一名15歲中學生在醫院經搶救無效身亡，一天前，他在學校上完音樂課後遭到一群人的毆打。地區檢察官格雷瓜爾·杜林（Gregoire Dulin）周五下午表示，已對謀殺案展開調查。

襲擊事件發生在位於首都巴黎以南的維裡-沙蒂永（Viry-Chatillon）。

媒體援引檢察官的話稱，這次襲擊實施者是戴著面具的青年。檢察官稱，周五下午警方逮捕了與襲擊有關的五人：三人17歲、一人15歲，還有一人20歲。

這已是法國本周發生的第二起校園暴力襲擊事件。就在周四襲擊案發生的前兩天，法國南部一名十幾歲的女孩在校外遭受襲擊，被毆打後曾一度陷入昏迷。

關於襲擊案已經掌握哪些情況？

警方消息人士稱，這名男孩遭到數人毆打，毆打者隨後逃離了現場。據檢察官稱，該男孩是在「離學校不遠」的一條街上被發現的。

維裡-沙蒂永市長讓-馬裡·維蘭（Jean-Marie Vilain）稱，受害者遭遇襲擊後被送往巴黎內克爾（Necker）兒童醫院。市長維蘭說：「襲擊者試圖將他殺害」，並稱行凶者是「最惡劣的暴徒」。他補充說：「這種極端暴力行為正變得司空見慣」，並表示監控攝像頭可能會為識別和確定襲擊者身份提供有用的信息。

本周二（4月2日），法國南部城市蒙彼利埃（Montpellier）一名女生在校外遭襲，她大約13，14歲。檢察官稱，該少女被毆打後曾一度陷入昏迷，且「傷勢嚴重」。

三名嫌犯因涉嫌企圖謀殺未成年人而被逮捕，其中一名女孩與被襲者來自同一學校，並已承認了自己的罪行。

馬克宏表示學校應遠離暴力侵害

法國總統馬克宏周五在參觀巴黎一所小學時表示，學校應該受到保護，使其遠離這種暴力襲擊。馬克宏說：「我們的青少年，甚至是在越來越低齡化的青少年群體中存在一種肆無忌憚的暴力行為。學校應遠離此種暴力侵害。「學校應當是孩子們、老師們，以及他們的家庭的安全之地。」

馬克宏說：「我們不會對任何形式的暴力行為妥協，」並補充說，將調查清楚兩起襲擊案的真相。

（法新社，德新社）

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