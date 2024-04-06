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微軟報告：利用AI煽動美國內部分裂 北京「加倍」力度鎖定目標

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根據微軟威脅分析中心（MTAC）的最新報告，中國正在加大力度利用人工智能生成的內容和虛假社交媒體帳戶，以煽動美國和其他國家地區的內部對立分裂。路透社
根據微軟威脅分析中心（MTAC）的最新報告，中國正在加大力度利用人工智能生成的內容和虛假社交媒體帳戶，以煽動美國和其他國家地區的內部對立分裂。路透社

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根據微軟威脅分析中心（MTAC）的最新報告，中國正在加大力度利用人工智能生成的內容和虛假社交媒體帳戶，以煽動美國和其他國家地區的內部對立分裂。

該機構負責人克林特·瓦茨（Clint Watts）在周四晚間發布的一份報告中表示，北京方面已「加倍」力度鎖定目標，旨在提升其影響力行動也日漸復雜化。

瓦茨在報告中表示：「中國正在利用虛假的社交媒體賬戶對選民進行民意調查，了解他們最大的分歧是什麼，從而播下分裂的種子，並對美國總統選舉的結果施加潛在影響，使其對自己有利。」

報告指出，中國增加了對人工智能生成內容的使用。相關行動持續在肯塔基州火車脫軌和茂宜島山火等事件上「投機取巧」，以加劇民眾對美國政府的不信任。

文中還寫道，針對美國國內具有爭議的內政話題的民意調查表明，在美國總統選舉進入關鍵階段之前，中國方面希望更多了解哪些美國選民支持什麼問題或立場，以及哪些話題最具分歧性。

不過，該報告得出結論是，迄今為止，幾乎沒有證據表明這一施加影響力的行動成功地左右了美國輿論。

微軟威脅分析中心去年年底曾發布報告稱，與中國政府「有關聯」的社交媒體帳戶曾利用虛假帳戶冒充美國選民，以影響2022年的美國中期選舉。

負責人瓦茨指出：「這一行動仍在繼續，這些帳戶幾乎只發布有關美國國內分歧問題的內容，例如全球變暖、美國邊境政策、毒品、移民和種族矛盾等。」他指出，這些帖文使用了原創影片、表情包和信息圖表，以及從其他知名政治帳戶回收的內容。

微軟方面還發現人工智能生成內容的使用激增，這些內容被用來加強中國在網絡上的影響力。瓦茨警告道：「隨著今年世界各地舉行重大選舉，特別是印度、南韓和美國，我們估計中國會加強利用人工智能生成的內容，為其利益服務。」

微軟的報告還指出，北韓已開始利用人工智能竊取加密貨幣、攻擊供應鏈並更有效地收集軍事情報。

（法新社）

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