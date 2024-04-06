劍指大陸？美日澳菲在南海舉行四國聯合「海上合作活動」

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菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）表示，7日舉行的四國聯合「海上合作活動」包括通信活動演習，以及在菲律賓專屬經濟區（EEZ）的演習。他還透露，美國巡洋艦「莫比爾」號（USS Mobile）、澳洲護衛艦「瓦拉蒙加」號（HMAS Warramunga）、日本護衛艦「曙」號（JS Akebono）和兩艘菲律賓軍艦都將參與這次活動。

共同社報道，四國在6日發表的聯合聲明中稱，海上合作活動：「有助於強化四國的戰術、技能等相互運用性。」 在另外的一份聲明中，日本防衛相木原稔也提到了中國，表示「強烈反對憑借實力單方面改變現狀和加劇緊張的任何行為」。聯合聲明中還強調，《聯合國海洋法公約》常設仲裁法院2016年否定中國在南海主權訴求的裁決，是最終裁決並具有法律約束力。

法新社報道，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在聯合聲明中說：「與我們的盟友澳大利亞、日本和菲律賓開展海上活動，凸顯了我們共同致力於確保所有國家在國際法允許的範圍內，能自由地開展合法的空中和海上行動。」

路透社指出，這次活動安排在日、美和菲律賓領導人三邊峰會的前幾天，會上也將討論南海近期發生的事件。中菲兩國近期多次在南海發生沖突。就在3月25日，菲律賓外交部宣布，已就中國海警幾天前的攻擊性行為召見中國大使館臨時代辦，同時指示其駐北京大使館就中國海警的「咄咄逼人的行為」向中國外交部提出正式抗議。3月2３日，菲律賓方面指控中國海警在該國附近的礁石海域阻擋一艘菲律賓補給船，並發射水炮對其進行破壞。

日本首相岸田文雄周４日接受《日經新經濟新聞》採訪時說，日本需要展現更大的存在感並「承擔更大的責任」，為菲律賓和其他東南亞國家提供更多選擇。他還表示，東京、華盛頓和馬尼拉「將共同努力推進三邊合作項目」，包括晶片、數字技術和下一代核能等領域。

（路透社，法新社等）

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