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研究示警攝護腺癌新病例恐在20年內倍增 專家：有2點要注意

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。路透
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。路透

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法新社報導，5日發表在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的報告顯示，隨著貧窮國家的人口高齡化程度追上富裕國家，全球攝護腺癌的新病例恐在20年內增加超過一倍。

「刺胳針」根據人口結構改變的研究指出：「我們的發現顯示，每年攝護腺癌的新病例數量，會從2020年的140萬例，在2040年之前增加至290萬例。」

從事這項研究的研究員表示，攝護腺癌新病例增加和全球各地平均壽命延長與年齡結構變化有關。

攝護腺癌是男性最常見的癌症，約占癌症病例的15%，多發生在50歲以上男性或有家族病史。研究員強調，公共衛生政策和改變生活方式很難對這兩個因素有所改變。例如，遺傳因素比直接導致肺癌的抽菸習慣更不易控制。雖已確認與體重有關，但還不知道這是否為導致攝護腺癌的直接因素。

研究員也表示，開發中國家的衛生當局必須鼓勵民眾進行早期篩檢，因為這種疾病往往太晚才確診，來不及有效治療。

攝護腺癌 癌症 高齡化

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