日本福島外海地震規模6！最大震度4級 未引發海嘯

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日本福島縣外海當地時間4日中午12時16分左右，發生規模6地震，最大震度為4級，深度40公里，但未有引發海嘯風險。

NHK報導，根據日本氣象廳，福島縣、岩手縣、宮城縣觀測到最大震度4級，青森縣、秋田縣也觀測到震度3級。震央位於福島縣外海，深度40公里，地震規模估計為6。

東日本旅客鐵道公司（JR東日本）稱，截至當地中午12點20分，東北新幹線部分路段因地震停電，目前JR正在確認線路安全。

東北電力公司指出，已對位於宮城縣石卷市和女川町的女川核電廠進行檢查，未發現地震造成的異常情況。此外，測量核電廠周圍輻射水平的監測站數值也未發生變化。石卷市觀測到4級震度、女川町觀測到3級震度。