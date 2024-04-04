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韓媒爆：北韓上月空降訓練出意外釀多人死傷 金正恩親到場指揮
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朝鮮日報等南韓媒體報導，根據該國政府部門消息，北韓上月在進行軍事訓練期間發生事故，造成多人傷亡。北韓尚未回應上述說法。
據報導，北韓「航空陸戰兵」上月15日進行空降訓練時遇上強風，導致降落傘無法及時打開或相互纏繞，引發意外並造成傷亡。據報當時北韓領導人金正恩親自到場指導訓練，並帶女兒金主愛出席。
外界猜測軍方可能因應金正恩父女到場，在天氣情況欠佳下，仍然堅持進行空降訓練。
當時朝中社報導，金正恩視察訓練並與部隊成員合照，讚揚訓練成功進行，展現完美的戰鬥能力。
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