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北韓稱極音速飛彈試射成功
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北韓官方媒體三日表示，北韓成功測試一枚中遠程固體燃料極音速飛彈，領導人金正恩在場督導試射工作。
法新社報導，北韓朝中社在試射隔天表示，「具軍事戰略價值的新型中遠程極音速飛彈試射成功」。報導說，金正恩指出，藉由這次試射，北韓如今「實現戰略飛彈的固體燃料化、彈頭機動化及核武化」。
路透報導，北韓二日發射一枚疑似中程彈道飛彈落入海中，旋即引發南韓、日本和美國譴責，英國也稱北韓此舉違反聯合國安理會決議。
南韓軍方表示，這枚飛彈於二日早上發射，飛行約六百公里後落入南韓與日本之間海域。朝中社稱，飛彈飛行約一千公里。
北韓最新發射的是「火星-十六型」飛彈。不到兩周前，金正恩才督導中程極音速飛彈的固體燃料發動機測試。
北韓長期以來一直尋求掌握更先進的極音速與固體燃料技術，讓北韓飛彈更能制衡美韓飛彈防禦系統，並威脅美國的區域軍事基地。
韓國軍事工業研究協會分析家韓光熙（譯音）指出，二日的試射「似乎是平壤當局飛彈發展藍圖的一環，包括極音速武器」。
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