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世界中央廚房宣布暫停援助加薩！事先和以軍協調過 7員工仍遇襲身亡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
非營利組織「世界中央廚房」1日傳出7名員工調度糧食途中遭遇以軍空襲喪生，組織2日稍早發出最新聲明，宣布暫停在加薩和區域內的糧食援助行動。圖中擔架抬的是1名死者遺體。路透
非營利組織「世界中央廚房」1日傳出7名員工調度糧食途中遭遇以軍空襲喪生，組織2日稍早發出最新聲明，宣布暫停在加薩和區域內的糧食援助行動。圖中擔架抬的是1名死者遺體。路透

紐約時報報導，加薩在以色列半年多的強攻下嚴重缺乏糧食，目前主要依賴非營利組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）提供食物，然而1日卻傳出組織旗下7名員工調度糧食途中遭遇以軍空襲喪生，組織2日稍早發出最新聲明，宣布暫停在加薩和區域內的糧食援助行動。

世界中央廚房創辦人安德瑞斯（Jose Andres）在社群媒體發文表示「組織的兄弟姊妹」1日在以色列空襲下罹難，隨後說明事發經過。

當時援助車隊在加薩中部一處倉庫卸下人道糧食後，分別乘坐兩輛裝甲車離開，途中遭遇襲擊。

聲明提到，儘管車隊事先已經和以色列軍方協調過行動 ，仍然遭到攻擊

以色列軍方也在2日稍早聲明，「目前正在進行最高級別的詳細調查」。

路透報導，遇難員工包含來自英國、澳洲和波蘭等國公民。

英國衛報指出，白宮國安會表示，美國政府對此「痛心疾首且深感不安」。發言人華森（Adrienne Watson）提到，白宮呼籲以色列「盡速展開調查」。

以色列 廚房 空襲

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