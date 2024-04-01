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中日首次核廢水會談 雙方各持己見

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

由於中國曾以日本排放福島廢水為由，對進口日本海鮮實施禁令，日本最近與中方在大連展開會談。日方稱核廢水排放無安全疑慮，並強調符合科學依據，但中方卻執意將處理後的廢水稱作「核污染」，並對去污的有效性和數據的可信度提出質疑。然而，雙方不願透露會談內容及是否已取得共識。

大連福島核廢水會談

美聯社》報導，據日本外務省表示，日本官員3月30日於中國大連舉行會談，商議福島核廢水汙染問題，試圖緩解中國對此事件的擔憂，強調排入大海的核廢水經處理而無安全疑慮，並給予科學依據的解釋。

2011年日本大海嘯對福島核電廠造成嚴重損害，而自去年8月以來，日本開放將處理後的核廢水排放入海，聲稱已取得安全證實許可。然而，中國因此對來自日本的海鮮實施禁令，嚴重打擊日本扇貝及其他海鮮的出口商。

去年11月峰會上，日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平同意舉行專家科學會談，此後兩國也舉辦多次非正式會議，而此次會談為日本外務省首次公開，承認兩國針對福島核廢水進行「技術問題」意見交流，但不願透露會談內容及雙方是否已取得共識。

科學依據需可信度

亞洲新聞網》指出，日本由於核設施缺乏足夠的空間來建造更多水箱，但為了從三個受損反應器中清除放射性燃料和碎石，因此決定將原先儲存約134萬噸福島核廢水排入太平洋。

針對日本一再堅稱排放過程符合科學依據，中國仍將處理後的廢水稱作「核污染」，並對去污的有效性和數據的可信度提出質疑，雙方尚無結論。

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日本 核廢水 福島

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