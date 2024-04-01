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保加利亞、羅馬尼亞 加入申根區
保加利亞和羅馬尼亞經過十三年的等待，三月卅一日終於加入人員可自由流動的歐洲申根區，往後兩國來往申根區的航空和海運旅行無需邊境檢查，但陸路仍受限制。
法新社報導，保加利亞和羅馬尼亞的陸上邊境管制仍在，是因為奧地利擔心陸上關卡一開恐湧入大量尋求庇護者，因此投下反對票，不讓這二國擁有申根區成員的完整資格。
羅馬尼亞和保加利亞自二○○七年起成為歐盟成員，但二○二二年因為奧地利反對被拒絕加入申根區。
去年三國達成「政治協定」，同意申根區域延伸至羅馬尼亞和保加利亞的「空中和海上邊界」，至於陸地邊界的開放問題，延至今年討論。
雖是如此，解除兩國航空和海運邊界管制，仍有重要象徵意義。
歐盟執委會主席范德賴恩說：「這對兩國來說都是重大的成功，對申根區而言也是歷史性時刻。」
申根區於一九八五年創立，讓四億多人在沒有內部邊境管制的情況下自由旅行。
保加利亞和羅馬尼亞加入後，申根區成員國將來到廿九國，包括歐盟廿七國中的廿五國，加上瑞士、挪威、冰島和列支敦斯登。
羅馬尼亞政府表示，申根規定將適用於四個海港和十七個機場，其中首都布加勒斯特附近的奧托佩尼機場是申根航班的最大樞紐。
不過，走陸路的卡車司機在歐洲鄰國邊境面對無止盡排隊隊伍時，感到仍被排除在外。
保加利亞工業資本協會主席維勒夫表示：「保加利亞只有百分之三的貨物是透過空運和海運，其餘百分之九十七都是透過陸路運輸。」
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