莫斯科音樂廳遭恐攻 在俄「塔吉克人」面臨歧視：被問過支持恐怖分子嗎

「你是塔吉克人嗎？如果是，請取消我的乘車預訂」。這是上周五（3月22日）莫斯科附近的克洛庫斯音樂廳遭到襲擊後，俄羅斯許多出租車司機從客戶那裡聽到的一句話。那場襲擊造成至少139人喪生，他們或是被近距離射殺，或是在襲擊者點燃音樂廳時被濃煙熏死。

本周，莫斯科巴斯曼尼地區法院逮捕了11人，其中包括7名塔吉克人，他們涉嫌實施或共謀了這場俄羅斯境內遭遇的幾十年來最大規模的襲擊。在俄羅斯將矛頭指向烏克蘭的同時，恐怖組織伊斯蘭國的一個分支ISIS-K聲稱對此次襲擊負責，並公布了屠殺的現場影片。

嫌疑人的國籍引發了俄羅斯對收緊移民法的激烈討論，並導致對在俄羅斯工作和生活的中亞人特別是塔吉克人的排外情緒高漲。

中亞國家的旅行警告

據俄羅斯媒體巴扎（Baza）報導，致命襲擊發生後，塔吉克社區警告塔吉克人晚上不要出門。此外，吉爾吉斯斯坦等一些中亞國家也警告本國公民不要前往俄羅斯。

雖然仇外心理長期以來一直是俄羅斯中亞社區面臨的主要威脅，但襲擊發生後，許多生活在俄羅斯的塔吉克人在接受德國之聲採訪時都擔心事情會變得更糟。

來自塔吉克斯坦、現居住在聖彼得堡的消防安全工人阿利舍爾告訴德國之聲，襲擊發生後，有陌生人在街上向他搭訕。

「有一次他們問我的民族，問我是否支持恐怖分子。我告訴他們我是俄羅斯公民，沒有任何口音，他們就放過我了」。他說：「我在這裡是合法居住，但那些沒有移民手續的人擔心被驅逐出境」。

一些俄羅斯極右翼和支持戰爭的Telegram頻道充斥著煽動對移民使用暴力的信息，並建議將中亞人及其全家驅逐出境。

另一位塔吉克斯坦人、莫斯科一個市場的水果商販阿卜杜勒羅告訴德國之聲，襲擊發生前，他偶爾會在社交媒體上收到仇外信息，但上周五之後，仇恨信息的出現變得更加頻繁。「他們試圖在網上威脅我，逼我離開俄羅斯」。他說：「但我不會離開，因為我在塔吉克斯坦老家的日子不好過」。

塔吉克人在俄羅斯遭到人身攻擊

對中亞人的辱罵也不僅僅停留在口頭上，還發生了人身攻擊。例如，在俄羅斯遠東地區的布拉戈維申斯克，一家由塔吉克人經營的咖啡店被人縱火焚燒。

在距離莫斯科200公裡的卡盧加市發生的另一起事件中，三名塔吉克斯坦人遭到不明身份者的毆打。官媒俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導稱，可能會加強對入境移民的控制。

中亞問題專家、德克薩斯大學教授萊蒙（Edward Lemon）向德國之聲解釋說，普通俄羅斯人認為蘇聯解體後的中亞地區很落後，儘管他們認為俄羅斯和蘇聯在治期間曾努力將其文明化。他說：「媒體和民族主義網紅把中亞人描繪成沒有受過教育的人、潛在的罪犯和恐怖分子。他們每天都面臨邊緣化和種族主義」。

警方的無理檢查和非法拘留

不僅僅是普通民眾，中亞人同時也面臨俄羅斯官員的種族歧視。俄羅斯獨立媒體Mediazona報導稱，在襲擊發生後的兩天內，維權組織收到了2500多份來自中亞移民的投訴，稱其遭到警察的無理檢查和非法拘留。據報導，其中數十人甚至遭到酷刑和驅逐。

襲擊發生後，俄羅斯決策者也一直在推動對移民實施入境限制和數字控制。

「媒體報道的嫌疑人都是移民，這就提出了移民政策的問題……關於移民犯罪的信息幾乎每天都會出現在媒體上」。被俄羅斯吞並的克裡米亞的領導人阿克謝諾夫(Sergei Aksenov)上周日在他的Telegram頻道寫道。

卡內基俄羅斯歐亞中心研究員烏馬羅夫（Temur Umarov）告訴德國之聲，雖然莫斯科希望與其長期盟友塔吉克斯坦保持良好關系，但也難以忽視俄羅斯國內的公眾情緒。

「這就是為什麼普京強調恐怖分子沒有國籍，但這並不意味著社會也持同樣的態度。俄羅斯政府必須表明他們正在處理這個問題，因為有些人不會區分伊斯蘭激進分子和移民勞工，並向政府施壓，要求限制這些移民的數量」。這位研究者說。

中亞移民在俄羅斯的前景如何？

俄羅斯大多數來自中亞的移民都以做出租車司機、清潔工和建築工人謀生。根據俄羅斯科學院人口研究所的數據，到2023年，有300多萬塔吉克斯坦移民在俄羅斯居住。

烏馬羅夫認為，這次襲擊將對移民的法律處境和日常生活造成影響，但他懷疑俄羅斯是否有能力完全阻止移民，因為俄羅斯經濟嚴重依賴中亞勞動力。

他說：「我認為不可能改變這種狀況，因為考慮到人口狀況日益惡化，沒有足夠的適齡俄羅斯人能夠替代每年500-600萬的移民。如果俄羅斯能夠趕走移民並用俄羅斯人取代他們的工作，那簡直是一個奇跡」。

（注：為保護其身份信息，本文中接受採訪的塔吉克人均用化名）

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