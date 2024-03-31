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艾爾段矢言奪回大城 外界憂選舉作票

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

土耳其新舊首都皆非總統艾爾段所屬的政黨執政，他很希望透過31日的地方選舉打擊反對黨！艾爾段希望在這次地方選舉中奪回2019年輸掉的伊斯坦堡與安卡拉，若反對黨對手再連任，恐威脅他的總統地位。但雙方在伊斯坦堡差距非常近，現場自願監票者將會扮演關鍵角色。

盼選舉增連任氣勢

根據《美聯社》報導，2019年，伊斯坦堡市長選舉原本由反對派共和人民黨候選人伊瑪莫魯小勝0.16%，但因為差距過小，正發黨當時的候選人葉德仁提出選舉無效，最終得以重選。

但重選後還是由伊瑪莫魯以更大差距獲勝，而若這次伊瑪莫魯連任成功，對艾爾段下次選總統就是很大的威脅。如今艾爾段的任期即將屆滿，但國會中他的支持者近日提出修憲案，盼幫艾爾段可以再選連任，因此兩人有望在下次總統選舉中交鋒，艾爾段希望能拿下伊斯坦堡，好壓下反對黨的氣焰。

德國之聲》分析，此次選舉中，伊瑪莫魯與正發黨候選人庫倫姆的民調也非常接近，僅領先1.2%。伊斯坦堡雖然是前首都，但約有20%土耳其人住在大伊斯坦堡都會區，50%出口與56%進口貨物都需要經過伊斯坦堡，艾爾段自己曾是前伊斯坦堡市長，因此是兵家必爭之地。艾爾段也希望能拿回首都安卡拉的執政權。

反對黨分裂影響選情

艾爾段在土耳其執政已經超過20年，外界批評他上任後打壓異己、壓抑新聞自由、干預選舉與修改憲法等方式，讓自己能持續在位。不過政治學者艾辛指出，比起俄羅斯，土耳其反對黨在選舉中能發揮的空間較大，若正發黨獲得勝利，艾爾段將會更加專制。

但由於2023年反對黨合作沒有成功讓艾爾段中斷連任，因此此次主要反對黨在伊斯坦堡市長選舉中都有推派候選人，選票分散也讓伊瑪莫魯與庫倫姆拉不開差距，艾爾段過去當選伊斯坦堡市長也是如此受惠，也讓這場選舉備受國際關注。

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