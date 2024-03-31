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美媒：美日菲將首度南海聯演

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

美媒POLITICO廿九日引述一位知情美國官員及外國外交官報導，美、日、菲今年稍晚將在南海展開三國聯合海上巡邏。這是三國在區域內抗中的一大舉措，很可能引發北京強烈回應，該聯合軍事行動也恐升高與共軍爆發衝突對抗的風險。尤其有同盟關係的美菲雖早就在南海聯合巡邏，日本海上自衛隊也加入卻是頭一遭。

前述兩位知情人士說，拜登、日相岸田文雄和菲律賓總統馬可仕四月將在華府舉行首次美日菲高峰會，這項三國海軍演習將是屆時提出的一系列措施一環，白宮還可望宣布將慎重考慮讓日本成為澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）的技術夥伴。

報導稱美日菲「秀肌肉」之舉，旨在告訴北京其好戰言行將不被國際間容許。白宮國安會、五角大廈、日本駐美大使館與菲律賓駐美大使館都未對此置評。

據日媒報導，日本海上保安廳去年六月首次和美菲的海防隊聯合訓練，以推動三國海洋安保合作，但這仍止於海警、海防層級。至於美菲二○一六年雖曾首度在南海聯合巡邏，但在菲前總統杜特蒂同年就任後中斷，直到馬可仕上台後，去年才恢復。

美日菲峰會被視為鞏固三國致力抗衡中國大陸在區域內影響力的關鍵之一。據日本朝日新聞取得其中的美日雙邊峰會後共同聲明草稿，屆時美日關係將定調為「全球夥伴」，雙方將在ＡＩ與半導體等尖端技術領域加強合作，以展現兩國除了安保，在經濟層面的連結同樣強健。

美半導體大廠輝達、軟銀集團旗下的英國半導體設計大廠安謀、美國亞馬遜、美國華盛頓大學及日本筑波大學等，將聯手建構一個研發ＡＩ的機制，並為此籌措約一億美元。

三國 日本 馬可仕

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