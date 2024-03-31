聽新聞
test
0:00 / 0:00

美設濱海作戰團 第一島鏈抗中

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
為因應中國大陸軍事崛起，美海軍陸戰隊新設濱海作戰團。圖為一日在泰國「金色眼鏡蛇」多國聯合軍演時拍攝。（法新社）
為因應中國大陸軍事崛起，美海軍陸戰隊新設濱海作戰團。圖為一日在泰國「金色眼鏡蛇」多國聯合軍演時拍攝。（法新社）

華盛頓郵報廿九日報導，為防範未來在亞洲面對有「地主優勢」的敵軍，美國海軍陸戰隊正備戰在該地區「跳島」戰場爆發的衝突。其一就是新成立規模較小但更輕裝、機動性更高的濱海作戰團（ＭＬＲ），以協助美國太平洋艦隊及空軍擊退對美及其盟邦，像台、日、菲的入侵。

ＭＬＲ的任務，並不包括陸戰隊傳統的兩棲攻勢，而是情蒐並盡快共享。其組建反映出美軍和中國大陸等對手作戰的最新概念，這些對手來自距美國遙遠的西太平洋多個戰略島嶼。

ＭＬＲ被視為美國更大戰略的一環，專注第一島鏈，使美國三軍與陸戰隊同步行動，進而與其太平洋盟邦及夥伴國軍方同步運作。分析家雖看好其整體戰略前景，但ＭＬＲ仍面臨部分重大障礙，例如在遼闊海域的後勤補給。

陸戰隊第三ＭＬＲ指揮官黎漢直言，「現在必須從關注恐怖分子，到重新調整我們的編隊」。

據陸戰隊的「部隊設計」計畫，是將其部署前線，盡量不被雷達和其他電子儀器偵測，以藉由這些前線部隊，讓規模更大的聯合部隊能集中力量對抗主要敵人。ＭＬＲ在衝突發生時先開赴第一線，情蒐後將坐標發給空軍Ｂ–１轟炸機，好對數百英里外的共軍船艦發射飛彈，相關坐標數據也可供菲軍運用。

ＭＬＲ的「濱海戰鬥隊」將以先進武器朝約一八五公里外的敵艦射彈，協助阻敵進入海上咽喉要塞，像台灣海峽與呂宋海峽。每支ＭＬＲ於十月可望有十八輛「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」無人發射車，單次能發射兩枚海軍打擊飛彈。

另據每日新聞等日媒廿九日報導，日本政府同日宣布，考量一旦發生「台灣有事」等狀況，正擬在距台灣較近的沖繩縣離島五個市、町、村，新建可供民眾生活約兩周的防空避難所「特定臨時避難設施」。這五處是石垣市、宮古島市、與那國町、竹富町及多良間村。

為能承受飛彈爆炸時產生的震波，將以鋼筋水泥打造，其外牆厚逾卅公分，由接受日本政府補助的地方政府，在公共設施的地下興建。該設施將確保每人皆有約二平方公尺的空間，還設有倉庫、電力及通訊等設備。

美國 陸戰隊 飛彈

延伸閱讀

烏坦言俄軍火多6倍 造成不斷丟失領土…要求增援飛彈

99架無人機與飛彈猛轟 俄鎖定烏克蘭能源體系、10地區遇襲

華郵：美陸戰隊改採海戰 設想在西太平洋島嶼對抗中共軍隊

美陸戰隊濱海團 機動偵蒐助攻台日菲對抗中國

相關新聞

美設濱海作戰團 第一島鏈抗中

華盛頓郵報廿九日報導，為防範未來在亞洲面對有「地主優勢」的敵軍，美國海軍陸戰隊正備戰在該地區「跳島」戰場爆發的衝突。其一...

莫斯科恐攻「新進度」！俄調查單位稱主謀告知嫌犯逃往烏克蘭

俄羅斯偵查委員會29日宣布，莫斯科音樂廳恐攻事件的主要嫌犯證稱，命令來自於一位神秘男子。此人還告訴他們，犯案後逃往烏克蘭...

歷史與地理上的特殊性 美國「這1州」遇襲不適用北約第5條保護

CNN報導，因為歷史與地理上的特殊性，北大西洋公約組織的條約技術上並未涵蓋美國的「這個州」。如果外國勢力發動襲擊，例如珍珠...

直擊中菲對峙現場！戰狼姿態下南海緊張難緩 中央社採訪側記曝光

中央社近日前進南海，第一手報導中菲近年來最嚴重的對峙衝突。記者在菲律賓採訪既有語言...

平安落幕！荷蘭夜店脅持事件人質均獲釋 嫌犯遭警方上銬逮捕

荷蘭東部小鎮埃德（Ede）當地受歡迎的夜店「襯裙咖啡廳」（Café Petticoat）30日稍早驚傳多人遭脅持，目前事...

美媒：美日菲將首度南海聯演

美媒POLITICO廿九日引述一位知情美國官員及外國外交官報導，美、日、菲今年稍晚將在南海展開三國聯合海上巡邏。這是三國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。