平安落幕！荷蘭夜店脅持事件人質均獲釋 嫌犯遭警方上銬逮捕

荷蘭東部小鎮埃德（Ede）當地受歡迎的夜店「襯裙咖啡廳」（Café Petticoat）30日稍早驚傳多人遭脅持，目前事件似乎平安落幕。英國天空新聞和路透等多間媒體報導，警方在一名戴著面罩的男子走出夜店後將其上銬逮捕。

警方稍早聲明表示：「最後一名人質剛獲釋，一名男子遭逮捕。我們此時無法分享更多資訊。」

英國天空新聞報導，有人看見兩名男子離開夜店，其中一人戴著面罩。路透則指出，現場記者表示，一名男子離開夜店時高舉雙手，遭警方押上警車。

英國廣播公司（BBC）報導，一名男子30日清早走進該間夜店並威脅要引爆自己，當時夜店正要打烊。警方稱已疏散當地約150戶民宅並封鎖該城鎮部分地區，又在之後表示有三位民眾獲釋，「但脅持事件尚未結束」。荷蘭廣播公司NOS表示，三名「明顯情緒激動」、穿著員工制服的民眾高舉雙手逃出夜店。這三名人質是該夜店員工。