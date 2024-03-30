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荷蘭咖啡廳驚傳多人遭脅持！犯嫌威脅引爆自己 警方緊急疏散約150戶

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荷蘭咖啡廳驚傳多人遭脅持！犯嫌威脅引爆自己 警方緊急疏散約150戶

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
荷蘭東部小鎮埃德「襯裙咖啡廳」驚傳多人遭脅持，一名男子30日清早走進該間咖啡廳並威脅要引爆自己。圖為荷蘭警方在現場附近待命。圖／擷取自X
荷蘭東部小鎮埃德「襯裙咖啡廳」驚傳多人遭脅持，一名男子30日清早走進該間咖啡廳並威脅要引爆自己。圖為荷蘭警方在現場附近待命。圖／擷取自X

英國廣播公司（BBC）和天空新聞報導，荷蘭東部小鎮埃德（Ede）「襯裙咖啡廳」（Café Petticoat）驚傳多人遭脅持，一名男子30日清早走進該間咖啡廳並威脅要引爆自己。警方表示目前沒有任何跡象表明這起事件涉及恐攻，但稱已疏散當地約150戶民宅並封鎖該城鎮部分地區。

荷蘭警方在社交媒體X表示，「由於當局正在處理涉及多名人質遭脅持的狀況」，警方已疏散埃德鎮約150戶。BBC指出，埃德鎮鎮中心也已被關閉。

荷蘭「電訊報」（De Telegraaf）援引多名匿名消息人士的說法指出，脅持人質的男子身上有裝備武器和炸藥。

荷蘭警方發言人克洛克（Simon Klok）告訴美聯社，埃德鎮有人被脅持為人質，但拒絕透露該事件更多細節和有多少人被捲入其中。

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人質 咖啡廳 荷蘭

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