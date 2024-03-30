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別吃3支裝Magnum經典雪糕！英食品局示警恐有金屬碎片 台灣也有賣
英國每日郵報報導，英國食品標準局29日發布警告，「別吃3支裝Magnum經典雪糕」，因為裡面可能有金屬碎片。擁有Magnum品牌的聯合利華(Unilever)正在收回這款雪糕，這款雪糕在台灣的量販店及超商也買得到。
英國食品標準局對3支裝Magnum經典雪糕(Magnum Classic Ice Cream Sticks)發出警告，有問題的雪糕的賞味期為2025年11月，貨品批號為L3324、L3325、L3326、L3327和L3328。
聯合利華發布回收通知：「Magnum採取預防性措施，回收有限數量的3x100ml Magnum經典雪糕，因內部安全檢查顯示可能含有小的金屬碎片。」
這款雪糕在英國每盒售價通常為2英鎊，常出現在Tesco、Sainsburys、Waitrose等大型超市。
這款雪糕在台灣的量販店及超商也買得到。
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