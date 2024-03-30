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俄羅斯一票否決 對朝制裁面臨轉折？

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俄羅斯希望通過改變對朝政策能夠給俄羅斯帶來益處。圖／Ingimage
俄羅斯希望通過改變對朝政策能夠給俄羅斯帶來益處。圖／Ingimage

俄羅斯希望通過改變對朝政策能夠給俄羅斯帶來益處。克裡姆林宮發言人佩什科夫（Dmitri Peskow）周五在莫斯科表示，結束對聯合國制裁措施執行情況的監控符合俄羅斯的利益。俄羅斯外交部發言人薩哈羅娃（Maria Sacharowa）指責美國及其盟友，試圖借助聯合國制裁措施“扼殺”朝鮮，並在亞洲制造緊張局勢。她表示，對朝鮮實施的制裁非但對改善安全局勢毫無幫助，而且還令朝鮮陷入了人道主義危機。薩哈羅娃指出，朝鮮的基本供給已經出現了問題。

周四，在就是否繼續授權專家小組監督聯合國對朝制裁執行情況進行表決時，俄羅斯行使了否決權。中國投了棄權票，而安理會其他13個成員國均投票贊成延長授權。

美國指責朝鮮為俄羅斯的侵烏戰爭提供軍火。但平壤和莫斯科均對此予以否認。由於朝鮮當局堅持推進其核武和導彈計劃，聯合國從2006年開始對該國實施了一系列制裁措施。過去幾年以來，制裁措施被不斷強化。

盡管制裁措施沒有設定時間限制，但俄羅斯周四對延長監督制裁執行情況的授權行使否決權後，一般認為，制裁措施的效力將會受到影響。俄羅斯外交部發言人薩哈羅娃宣稱，負責監督使命的聯合國專家小組的工作，既不客觀，也不中立，而是已經淪為西方的工具，“有鑑於此，延長專家小組的授權已經毫無意義。”

俄羅斯此次行使否決權可能會給國際社會制裁朝鮮的努力帶來轉折。1948年，在蘇聯的支持下，朝鮮半島北部成立了共產主義政權，正式國名為朝鮮民主主義人民共和國。位於朝鮮半島南部的韓國則一直得到美國的支持。朝鮮是世界上唯一一個在21世紀仍在進行核試驗的國家。來自聯合國的信息顯示，朝鮮在2006、2009、2013年分別進行了一次核試驗，而在2016年和2017年則分別進行了兩次核試驗。

(路透社）

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