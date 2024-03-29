快訊

動機複雜？兒遭爆料涉黃…傳國防部長邱國正遞辭呈

MLB／水原一平曾帶球員去賭場！陽岱鋼認好交情、曝真面目

用石頭砸死她們：塔利班宣布恢復對女性的公開石刑與鞭刑

泰國跨出賭場合法化第一步 想搶博弈旅遊財

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
泰國眾議院已投票支持委員會的一項研究，允許在大型娛樂中心設立賭場，跨出了賭場合法化的第一步。路透
泰國眾議院已投票支持委員會的一項研究，允許在大型娛樂中心設立賭場，跨出了賭場合法化的第一步。路透

泰國眾議院已投票支持委員會的一項研究，允許在大型娛樂中心設立賭場，跨出了賭場合法化的第一步，以吸引高消費遊客支撐經濟，並遏制非法賭博所造成的收入流失，加入日本等國家大搶博弈旅遊財的行列。

在500席眾議院28日的會議中，與會的257名議員中有253人投票支持國會委員會的一項研究。該研究估算，若在大型娛樂中心設立賭場，每位旅客每趟旅程的平均支出可望激增52%至65,050泰銖（1790美元），最多可提振旅遊業收入4480億銖（122億美元），提高國內生產毛額（GDP）成長率1.16個百分點。

畫。

財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）表示，這項賭場的研究將轉交內閣，由內閣決定賭場合法化是否「適合本國」。銀河娛樂和美高梅國際酒店集團也正研究在泰國開設賭場度假村的可能性，以降低澳門不確定前景的風險。

泰國是也成為最新一個搶攻全球博弈旅遊財的的國家，日本政府去年4月已批准在大阪興建國內首座賭場複合式度假中心（integrated resort）的計畫，阿拉伯聯合大公國去年9月也制定了博弈合法化的框架。IBISWorld估算，全球博弈業去年收入為2,633億美元。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）已積極推動吸引外國投資的政策，28日稍早也支持這項合法化他稱為「灰色經濟」的計畫，以加強監督，並防堵稅收流失。

在以佛教為主且社會氛圍保守的泰國，近年已擁抱更開放的政策以提振觀光業，例如成為亞洲第一個娛樂用大麻除罪化的國家（但可能恢復禁止），也即將成為第一個合法化同性婚姻的東南亞國家。

日本 泰國 賭場

延伸閱讀

泰國市場恐將飽和？金寶高管揭「這產業」存有最後商機

寮國爆數十起炭疽病病例 泰國下令監視家畜情況

光陽日本京都校內設換電站 泰國強攻換電生態系

【Daily Podcast】日本小林製藥「紅麴被害風暴」4死106人住院／泰國眾議院壓倒性通過，邁向同性婚姻合法化

相關新聞

雙利空衝擊 全球逾兩成煉油產能面臨關閉風險

能源顧問業者Wood Mackenzie的分析警告，由於汽油利潤萎縮、減少碳排的壓力升高，全球超過兩成的煉油產能面臨關閉...

泰國跨出賭場合法化第一步 想搶博弈旅遊財

泰國眾議院已投票支持委員會的一項研究，允許在大型娛樂中心設立賭場，跨出了賭場合法化的第一步，以吸引高消費遊客支撐經濟，並...

印尼1895年就曾發生「米酵菌酸中毒」 數十年間導致萬人死亡

寶林茶室中毒案死者經解剖後驗出米酵菌酸，是台灣首見。印尼早在1895年就有人食用傳統椰子發酵餅後，因米酵菌酸中毒死亡案例...

「用石頭砸死她們」：塔利班宣布恢復針對女性的公開石刑與鞭刑

「我們將鞭打這些婦女…我們將當眾用石頭砸死她們。」控制阿富汗的塔利班政府，3月24日宣布將恢復針對通姦女性的公開鞭刑和石刑——儘管在2021年奪權之時，塔利班對外宣稱不會將阿富汗帶回1990年代的恐怖統治，但實際上卻凍結了2004年施行的阿富汗憲法，並逐步執行伊斯蘭基本教義的嚴刑峻法，對女性的壓迫尤甚。聯合國猛烈批評，並要求塔利班停止目前做法，但塔利班最高領導人阿洪札達（Hibatullah Akhundzada）態度強硬，他宣稱塔利班將繼續與西方影響力作戰，「我代表阿拉，而你們代表撒旦」。人權組織則指責是國際社會對塔利班的不作為，導致塔利班肆無忌憚，對阿富汗國內女性壓迫日深。

北韓在聯合國也有老大撐腰！俄動用否決權 砍掉制裁北韓監督小組

英國衛報報導，正在調查莫斯科與平壤之間武器移轉的聯合國專家小組，28日遭到俄羅斯在聯合國安全理事會動用否決權，阻止其續任...

王文濤4月訪法義 談歐盟對中國電動車補貼調查

路透社28日報導，中國商務部長王文濤將於4月訪問法國及義大利，商討有關歐盟對中國電動車補貼調查，包括中國電動車大廠代表比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。