泰國跨出賭場合法化第一步 想搶博弈旅遊財

泰國眾議院已投票支持委員會的一項研究，允許在大型娛樂中心設立賭場，跨出了賭場合法化的第一步，以吸引高消費遊客支撐經濟，並遏制非法賭博所造成的收入流失，加入日本等國家大搶博弈旅遊財的行列。

在500席眾議院28日的會議中，與會的257名議員中有253人投票支持國會委員會的一項研究。該研究估算，若在大型娛樂中心設立賭場，每位旅客每趟旅程的平均支出可望激增52%至65,050泰銖（1790美元），最多可提振旅遊業收入4480億銖（122億美元），提高國內生產毛額（GDP）成長率1.16個百分點。

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財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）表示，這項賭場的研究將轉交內閣，由內閣決定賭場合法化是否「適合本國」。銀河娛樂和美高梅國際酒店集團也正研究在泰國開設賭場度假村的可能性，以降低澳門不確定前景的風險。

泰國是也成為最新一個搶攻全球博弈旅遊財的的國家，日本政府去年4月已批准在大阪興建國內首座賭場複合式度假中心（integrated resort）的計畫，阿拉伯聯合大公國去年9月也制定了博弈合法化的框架。IBISWorld估算，全球博弈業去年收入為2,633億美元。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）已積極推動吸引外國投資的政策，28日稍早也支持這項合法化他稱為「灰色經濟」的計畫，以加強監督，並防堵稅收流失。

在以佛教為主且社會氛圍保守的泰國，近年已擁抱更開放的政策以提振觀光業，例如成為亞洲第一個娛樂用大麻除罪化的國家（但可能恢復禁止），也即將成為第一個合法化同性婚姻的東南亞國家。