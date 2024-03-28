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早知出事？小林製藥工廠去年12月就關閉 大阪市府無奈查不到

聯合新聞網／ 綜合報導
小林製藥被爆出在去年12月時，突然關閉了大阪的製造工廠。 美聯社
小林製藥被爆出在去年12月時，突然關閉了大阪的製造工廠。 美聯社

日本小林製藥爆出有顧客長期服用旗下紅麴產品後，竟引發腎臟病過世，目前日本正緊急回收相關系列商品，日本政府也已經下令報廢相關產品。然而這波保健食品風暴持續擴大，今天又傳出疑似多添2名服用該食品身亡的死者，累計死亡人數來到4人。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，一位45歲男性當初因為想要降低膽固醇，從2024年1月開始服用相關產品。雖然確實讓膽固醇恢復到了正常值，但是腎臟功能卻嚴重下降，被醫師警告是「80歲的腎臟」，讓他感到相當震驚。

除了小林製藥本身以外，也有一些其他廠商，曾以小林製藥的紅麴來製作商品。位於愛知縣小牧市的山本漢方製藥，近來就因此宣布回收旗下一款減肥藥品。福岡也有業者收回一款使用紅麴的仙貝。還有食品商所製造的醬油、味噌等產品，也曾使用小林製藥的紅麴。

日媒「MBS NEWS」報導，由於小林製藥本公司位於大阪市，因此大阪市政府也要求小林製藥，提出關於健康損害、紅麴銷售狀況、原因調查狀況及紅麴原料製造工程等4項報告。不過，小林製藥在大阪的工廠，早在去年12月就已經關閉，機械等硬體移往和歌山縣，無法稽查衛生狀況。大阪市只能尋求與和歌山縣合作，再進一步做調查。

大阪 小林製藥 日本 腎臟病

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