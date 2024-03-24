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凱特王妃拋罹癌震撼彈！密友揭露「親寫聲明」歷程：影片更能安撫民心

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國王室凱特王妃22日透過預錄影片拋出罹癌震撼彈，密友爆料「凱特親自寫下一字一句且很快完成」，選擇影片而非文字聲明也是希望能更安撫民心。美聯社
英國王室凱特王妃22日透過預錄影片拋出罹癌震撼彈，密友爆料「凱特親自寫下一字一句且很快完成」，選擇影片而非文字聲明也是希望能更安撫民心。美聯社

英國每日郵報和英國廣播公司（BBC）報導，英國王室凱特王妃22日透過預錄影片拋出罹癌震撼彈，密友爆料「凱特親自寫下一字一句且很快完成」，選擇影片而非文字聲明也是希望能更安撫民心，在「平息外界更多八卦和健康臆測」的目的之外，還有出於對自身王室身分的認知而公開罹癌。

凱特王妃20日於溫莎預錄聲明罹癌影片，並於22日晚間發表，一位凱特密友隨後向星期日泰晤士報揭露凱特聲明的心路歷程。

該名消息人士表示，「主要不是針對過去幾周的風波，雖然那也很讓人心煩意亂。她認為自己的身分有必要（公開病況）。更重要的是，她知道自己是公眾人物，肩負更廣泛的領袖責任」，還有影片文字稿是「她親自寫下一字一句且很快完成」。

另外，凱特選擇用影片發表聲明而不是「令人反感的」書寫聲明，是因為這樣能讓大眾更安心接收消息。

另一方面，肯辛頓宮發言人表示，凱特宣布罹癌以後收到大量善意的訊息，「使得兩人非常感動」，並且表示「感謝」大眾給予支持和隱私

凱特王妃 影片 王室 罹癌 英國 隱私

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