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菲船員又遭陸海警水砲擊傷！菲證實補給船遭強攻 釀人員受傷船隻毀損
日本放送協會（NHK）報導，菲中船隻繼3月5日之後再度陷入衝突，菲律賓政府23日稍早證實，軍方補給船行經南沙群島的仁愛暗沙環礁遭中國海警水砲強攻，導致人員受傷及船舶毀損。
根據菲律賓國家安全委員會聲明，該船隻是軍方補給船，23日上午原定運送物資到仁愛暗沙環礁，船上有軍事人員。
影片可見，1艘白色船艦用水砲射往1艘行進中船隻，水砲攻勢持續不斷，白色船艦甚至一度逼近這艘船。
北京宣稱該區屬於其領海，菲律賓則主張該區域是其專屬經濟區，並且表示中國此舉向世界表明，中國承認「國際法對其行動沒有合理或合法的約束或限制」。
對此中國海警回應是菲律賓船舶不顧警告，強行進入中國海域，指責菲律賓意圖破壞南海和平穩定。
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