傳習近平下周會見美國商界領袖 知情人吐內幕：也有可能最後一刻取消

（德國之聲中文網）中國發展高層論壇2024年年會將於3月24至25日召開。據中國媒體報導，國務院總理李強將出席並發表主旨演講。

《華爾街日報》報導稱，中國國家主席習近平下周三（3月27日）會見一批美國商界領袖，包括保險公司安達(Chubb)的首席執行官格林伯格(Evan Greenberg)、美中關系全國委員會(National Committee on U.S.-China Relations)會長歐倫斯(Stephen Orlins)和美中貿易全國委員會(U.S.-China Business Council)會長艾倫(Craig Allen)等。

報導稱，與會人員名單尚未最後的敲定。同時知情人士透露，中國政府也有可能在最後一刻取消習近平的這次會見安排。

大約兩周前，路透社引述三名消息人士透露，中國國務院總理李強將不會在中國發展高層論壇上主持與外國大企業負責人的座談會。

自2000年以來，北京每年在釣魚台國賓館組織高級別的中國發展論壇。傳統上，這是全球大企業負責人與中國政治決策者會面討論外商投資的機會。經常出席的外企代表包括蘋果總裁庫克、橋水基金總裁達利歐（Ray Dalio）等。

論壇每年的一個核心環節是，中國總理與企業總裁出席座談會，交流意見，提出問題。

消息人士表示，盡管李強仍計劃出席今年的發展論壇，但不會主持與外國大企業負責人的座談會。

今年的中國兩會也取消了總理記者會環節。總理記者會原本是備受關注的經濟和政策事件。一些觀察人士認為，取消該環節顯示中國正日益封閉內向和集權。

中國媒體報導稱，截至目前，已有110多位外方正式代表確認參加即將召開的中國發展高層論壇，包括世界銀行、國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行的主要負責人，來自能源資源、裝備制造、金融保險、高科技與半導體等行業的外資企業董事長和首席執行官以及包括諾貝爾獎和圖靈獎獲得者在內的國際知名學者。

《華爾街日報》獲取到的一份代表名單草案顯示，美國將成為最大的全球商業代表團，預計出席會議的逾85位高管中有34位將來自美國跨國公司。去年與會的來自美國公司的商界領袖只有23位。報導稱，在中美政治關係陷入數十年來最動蕩局面的情況下，許多商界領袖選擇避而遠之。

商業咨詢機構奧爾布賴特石橋集團(Albright Stonebridge Group)駐上海的高級顧問Ken Jarrett接受《華爾街日報》採訪時說：與會企業可能會向習近平強調中美緊張關係對商業的影響，並表示希望中美關系保持穩定。他還表示，高管們可能還會提到數據傳輸法規、剩餘的市場准入壁壘、政府採購和補貼等問題。

《華爾街日報》指出，今年的論壇舉行之際，正值中國這一世界第二大經濟體面臨經濟放緩、消費疲軟和私營部門投資下降等不利因素。外國公司也希望看到中國政府能消除它們對監管不一致和經營風險上升的擔憂。

一段時間以來，中國領導人的公開講話歡迎外資，但對外商而言，中國推出更廣泛的反間諜法、對咨詢公司、盡職調查公司展開突擊搜查、限制原材料出口則發出與之矛盾的信號。疫情後低於預期的經濟復蘇也壓低了商業氣氛。

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