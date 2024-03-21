中菲南海衝突頻傳 布林肯：美對菲防禦承諾堅定不移

美國國務卿布林肯19日與菲律賓外長馬納羅會晤。布林肯在新聞發布會上表示：「我們與菲律賓站在一起，包括共同防御條約在內的防御承諾堅定不移。」

菲律賓和美國1951年達成一份共同防御條約，如果受到攻擊，必須相互予以支持。菲律賓總統馬可仕去年向華盛頓要求澄清相關安全承諾的範疇。

布林肯周二表示，該條約囊括對菲律賓軍隊、公務船只和飛機以及海警的襲擊。

布林肯還表示：「我們對一個自由、開放的印太--包括南中國海和菲律賓專屬經濟區在內--的共同理念，受到中國行動的威脅，對此我們均表示關切。」他表示，國際法以及菲律賓的權益屢次受到侵犯：水炮、攔截行動、逼近等危險行動。

兩周前，在第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁）附近，中國海警船攔截並對菲律賓船只使用高壓水炮，導致一名菲律賓將領和四名水手受輕傷。

中國：美國不是南海當事方

中國外交部發言人林劍回應稱，美國不是南海問題當事方，無權介入中菲兩國之間的涉海問題。他說，美菲軍事合作不得損害中方在南海的主權和海洋權益；菲律賓提出的是非法主張。他說，中方將繼續採取必要措施堅定捍衛主權。

中國駐菲律賓大使館周三在一份聲明中稱，布林肯再次以所謂美菲共同防御條約威脅中國。

布林肯也與菲總統馬可仕會晤。美國總統拜登4月將在白宮與馬科斯以及日本首相岸田文雄會晤。三位領導人可能會討論中國在南中國海日益具有進攻性的行為以及朝鮮核計畫。

北京曾多次表示，馬可仕決定允許美國在菲律賓擴大其軍事存在，可能會影響中國和地區安全。

美菲軍方計畫4月在菲律賓舉行最大規模的年度作戰演習。

除中國和菲律賓之外，越南、馬來西亞、台灣和文萊也對資源豐富、且是重要國際貿易航線的南中國海有主權要求。北京聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權。

過去十年，中國將一些礁石變為七座島嶼，如今成為有導彈防護的島嶼基地，其中三座島嶼有飛機跑道，以此加強其領土主張和巡邏行動。

作為回應，華盛頓與菲律賓、越南等國加強印太軍事聯盟和安全合作關係。

（美聯社、路透社）

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