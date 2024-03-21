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鏈球菌席捲日本 致死率達三成

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
A型鏈球菌正在日本快速蔓延，造成近千名民眾出現「毒性休克症候群」。（Photo by Ben Stiefel on Flickr under C.C. License）
A型鏈球菌正在日本快速蔓延，造成近千名民眾出現「毒性休克症候群」。（Photo by Ben Stiefel on Flickr under C.C. License）

A型鏈球菌在日本擴散，其症狀致死率高達三成，目前疫情爆發原因仍不明！去年日本通報了941例，由A型鏈球菌毒性休克症候群的病患，該細菌會透過呼吸道傳染，使得學者相當擔憂。

鏈球菌席捲日本

衛報》報導， A 型鏈球菌正在日本快速蔓延，更許多民眾感染毒性休克症候群（streptococcal toxic shock syndrome, STSS）。目前病例數已創下歷史新高，去年出現了941個病例、今年前兩個月則出現378個病例。

medicaldaily》指出，民眾感染毒性休克症會出現發燒、肌肉疼痛與嘔吐等症狀，還會有低血壓、多重器官衰竭，死亡率高達30%。

與新冠降級有關

該細菌會經由傷口、口鼻喉黏膜等方式傳染，但日本將近一半的病例仍不知道感染源。美國國家傳染病研究所指出，日本這次鏈球菌爆發性的傳染，但目前仍有許多未知的因素，仍難以解釋為何此次疫情如此嚴重。

專家推斷，去年A 型鏈球菌病例激增，可能與新冠肺炎降級有關，民眾開始忽略戴口罩、勤洗手與避免封閉空間、擁擠場所和近距離接觸等環境等防疫措施。

東京女子醫科大學學者擔憂表示，超過半數的日本人感染過新冠肺炎，但在疫情結束之後，人們的免疫系統對微生物的感知能力可能出現改變，需要弄清楚該鏈球菌疾病的感染週期等資訊，才能控制疫情。

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