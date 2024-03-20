高軍事戰略價值 北韓稱成功測試「極音速導彈固體燃料發動機」

據北韓官媒朝中社（KCNA）報導，北韓導彈總局於19日在該國西北部的西海衛星發射場進行了此次測試。

朝中社表示：「針對新型中程高超音速導彈固體燃料發動機進行的地面噴氣測試具有另一層戰略價值。」

報道還稱，北韓領導人金正恩表示，「這種武器系統的軍事戰略價值與洲際彈道導彈（ICBM）同等重要」。

金正恩還表示，該測試有助於「開發完成新導彈系統的時間表的確定」，但未透露更多細節。

就在該報道發表的前一天，北韓表示，金正恩監督進行了有關「新裝備超大型」多管火箭發射器的演習。該演習的重點是「為摧毀敵方首都做好充分准備」。

北韓去年年底表示，已對其中程彈道導彈（IRBM）的新型固體燃料發動機進行了一系列地面測試。

北韓試圖通過與俄羅斯的聯繫加強關鍵軍工技術

高超音速導彈的飛行速度至少為5馬赫（相當於音速的5倍），且可以在飛行中進行機動，這使得其更難被跟蹤和攔截。根據設計，高超音速導彈既可以攜帶常規彈頭，也可以攜帶核彈頭。

美國和中國均有對高超音速導彈進行測試。而通常被視為在該項技術上處於全球領先地位的俄羅斯則在最近加強了與平壤的關係。

首爾北韓研究大學教授楊敏金（Yang Moo-Jin）告訴法新社（AFP），北韓似乎正在通過與俄羅斯建立更緊密的聯系來實現其關鍵性的國防發展目標。楊教授表示，「這非常令人擔憂，因為（固體燃料高超音速導彈）可能會躲避韓美導彈防御系統。」

長期以來，測試技術更先進的固體燃料導彈一直是金正恩的關鍵目標。

北韓去年宣布已成功測試了其首個固體燃料洲際彈道導彈 --這是最大、射程最遠的彈道導彈類別 ，北韓稱其為該國核反擊能力的重要突破。

專家表示，與液體燃料武器相比，固體燃料導彈通常具有更高的操作便利性和安全性。

固體燃料導彈在發射前不需要加注燃料，這使得其更難被發現和摧毀，且使用起來也更快。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）國防分析研究員約瑟夫·登普西（Joseph Dempsey）告訴法新社：「此次最新地面測試與去年11月以及今年1月測試的系統之間有何關系目前尚未得到證實。」

美韓上周舉行聯合軍演

北韓強烈譴責了美韓上周結束的一項年度聯合軍演，並以實彈演習作為回應，平壤譴責稱所有此類演習都是入侵的預演。

北韓本月警告首爾和華盛頓將為其軍事演習付出「昂貴的代價」，並在其後宣布金正恩指導了一支據稱能夠打擊南韓首都的炮兵部隊。

據北韓官方媒體報導，金正恩上周還監督了傘兵演習，該演習旨在展示其士兵具有「一舉佔領敵方地區」的能力。

周一進行的彈道導彈試驗是北韓今年的第二次試驗，此前平壤在1月14日發射了一枚攜帶機動高超音速彈頭的導彈。

時至今日，北韓已將南韓宣布為「頭號敵人」，撤銷了負責朝韓關系以及統一事務的相關機構，並威脅要對「哪怕0.001毫米」的領土侵犯發動戰爭。

首爾是華盛頓的重要地區盟友之一，美國已在南韓駐扎了約2.7萬名美國士兵，以幫助其抵御平壤的威脅。

根據首爾軍方消息，上周進行的華盛頓-首爾軍演包括了對北韓「關鍵設施」的「清理行動」，以防北韓發動襲擊。

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