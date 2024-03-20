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上任僅1年出頭…越南國家主席武文賞受貪腐案波及 自請下台獲准

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
越南國家主席武文賞上任僅一年出頭，就因受到貪腐案波及而下台。美聯社
越南國家主席武文賞上任僅一年出頭，就因受到貪腐案波及而下台。美聯社

越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）上任僅1年出頭，就因受到貪腐案波及而自請下台，越南共產黨中央委員會20日開會討論，同意了他辭去黨與國家的職務。

根據越南國家通訊社「越通社」發布新聞，根據越共中央檢查委員會與職能機構的報告，武文賞違反了「黨員嚴禁」規定、「幹部黨員模範責任規定」與「根據黨章、黨規和國家法律承擔負責人責任，尤其是黨中央政治局委員、書記處書記、中央委員的模範責任」。

新聞指出，武文賞「對違規行為與缺點引起了惡劣輿論，影響了黨、國家和…個人的聲譽…深知自己對黨、對國家、對人民的責任，提出了辭去職務、推出工作的申請」。

越通社指出，「根據黨和國家現行規定，考慮到武文賞同志的意願」，越共黨中央同意他辭去中央政治局委員、中央委員、越南國家主席主席及國防與安全委員會主席等職務。

根據此前新聞，武文賞兩名舊部近日因受賄罪落網，貪腐事件則發生在他於2011至2014年武擔任廣義省委書記期間。此外，越南的福山集團因「違反會計規定造成嚴重後果」受到調查，公安部近來陸續逮捕一些遭到福山集團董事長阮文後指控受賄的省級官員，事前已有各種跡象顯示武文賞可能要下台。

武文賞52歲時就出任越南「四大支柱」之一的國家主席，也是越共中央政治局最年輕成員，外界認為他能迅速爬升，主要得力於越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong），更被視為是阮富仲所屬意的接班人。

共產黨 同志 越南

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