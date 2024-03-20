道奇教士首爾開幕戰前夕傳炸彈威脅！揚言「傷害大谷翔平」

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國職棒大聯盟將於今明兩天在南韓首爾高尺巨蛋進行2場歷史性的海外賽，由道奇對上教士，有人揚言要引爆炸彈，威脅傷害道奇隊的人氣球員大谷翔平等人。美聯社
美國職棒大聯盟將於今明兩天在南韓首爾高尺巨蛋進行2場歷史性的海外賽，由道奇對上教士，有人揚言要引爆炸彈，威脅傷害道奇隊的人氣球員大谷翔平等人。美聯社

美國職棒大聯盟將於今明兩天在南韓首爾高尺巨蛋進行2場歷史性的海外賽，由道奇對上教士，備受矚目，但根據日本媒體TBS新聞報導，有人揚言要引爆炸彈，威脅傷害道奇隊的人氣球員大谷翔平等人。

報導指出，根據南韓警察廳消息，南韓駐加拿大溫哥華領事館工作人員於今早6時左右收到一封電郵，內容揚言要在今天道奇對上教士的開幕戰中引爆炸彈，甚至威脅要傷害大谷翔平等人。

韓聯社報導，該封信是由英文書寫，作者宣稱是一名日本律師。警方正追查是否從日本寄出。由於去年南韓也曾接獲一系列從日本發出的炸彈威脅郵件和傳真，當時寄件者也自稱是日本律師，格式和內容與這次類似，因此懷疑是同一人所為。

截至目前，高尺巨蛋內尚未發現爆裂物，但警方指出，除了現有保全人員外，還計畫加強部屬鎮暴警察等人力，並增加巡邏次數。

南韓 日本 炸彈

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