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再陷「修圖門」？凱特掌鏡已故女王和孫輩大合照 爆經過「數位強化」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國王儲威廉之妻凱特2022年拍攝了一張已故女王伊麗莎白二世跟孫輩的合照，近日遭媒體質疑多個怪異之處，蓋帝圖像公司證實，已提請客戶注意該照經過「來源處的數位強化」。照片翻攝：Daily Telegraph
英國王儲威廉之妻凱特2022年拍攝了一張已故女王伊麗莎白二世跟孫輩的合照，近日遭媒體質疑多個怪異之處，蓋帝圖像公司證實，已提請客戶注意該照經過「來源處的數位強化」。照片翻攝：Daily Telegraph

蓋帝圖像（Getty Images）公司表示，英國已故女王伊麗莎白二世的一張照片經過了「來源處的數位強化」。

天空新聞19日報導，這張照片是由肯辛頓宮在2023年4月發布，以紀念已故女王的97歲冥誕，可見到伊麗莎白二世坐在沙發上，十名孫子與曾孫則圍繞在她身旁。

據報導，肯辛頓宮2023年4月21日發布了這張照片，並指係由威爾斯王妃凱特2022年夏季在巴爾莫勒爾堡（Balmoral）掌鏡。但每日電訊報18日率先指出，這張照片似乎存在多個怪異之處。其中一個最明顯不一致之處可見於女王方格花紋裙子的左側，格紋圖案並未對齊，看上去像是經過剪下與重新定位。

蓋帝圖像在聲明指出，該公司審查了有問題的照片，「可以確認參照編輯政策，對一張宣傳照片增加了編者聲明，註明該影像在來源處經過數位強化」。

根據此前新聞，王室10日公布一張凱特與三名子女的合照，結果遭美聯社在內地國際通訊社認為過度修圖，特別發出「刪除照片」通知，衛報影像團隊則分析出恐有多達20處細節經修改變造。凱特11日透過社群媒體平台「X」（前身為推特）的官方帳號承認確實對照片進行修圖，並公開道歉。

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