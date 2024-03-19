北韓再射彈 疑瞄準南韓軍事設施

南韓聯合參謀本部表示，北韓十八日早上朝東海（日本稱日本海）發射數枚彈道飛彈，依飛行距離判斷，恐用於瞄準南韓軍事設施。這是北韓今年以來第二次發射彈道飛彈，也是繼二月十四日後再挑釁。

美國國務卿布林肯和南韓外長趙兌烈在首爾舉行的民主峰會同聲譴責北韓。南韓執政黨憂心，平壤當局意圖藉此影響國四月會大選及韓美關係。

聯合參謀本部指出，早上七時四十四分至八時廿二分偵測到平壤地區發射數枚彈道飛彈，飛行約三百公里後落入東海。一名資深軍事官員表示，「北韓至少發射三枚彈道飛彈」。

飛彈瞄準咸鏡北道沿海一座無人島，考慮飛行距離，可能是針對南韓主要軍事設施進行挑釁。平壤距南韓陸、海、空軍本部所在的鷄龍臺直線距離約三百卅公里，距全羅北道群山市的美軍第八戰鬥飛行團距離約三百五十公里。

美國國務卿布林肯十八日在首爾出席民主峰會，與南韓外長趙兌烈會談，討論如何因應擁有核武的北韓威脅。布林肯在民主峰會開幕式上表示：「隨著獨裁者和專制政權利用科技破壞民主和人權，我們必須確保科技能維持和支持民主價值和規範。」

除了出席民主峰會，布林肯也和南韓總統尹錫悅會面。