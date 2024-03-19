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普亭：北約若與俄直接衝突 三戰不遠
俄羅斯總統普亭輕鬆連任後，十八日發表談話。他警告西方世界，若美國領導的北約組織（NATO）和俄國正面衝突，這將代表國際間距離「第三次世界大戰」只差一步。
針對北約主要國家法國總統馬克宏二月稱不排除派兵赴烏克蘭，三月也說西方在某個時間點可能有必要在烏境開展地面行動，常警告恐爆發核戰的普亭對提問記者說，大家都很清楚，若北約與俄國直接衝突，將意味全面爆發「三戰」，「我想幾乎不會有人希望發生這種事」。
普亭也說，現代世界一切都有可能。他直言，俄軍在俄烏戰場發現講英語、法語的北約軍事人員，這對他們其實沒絲毫益處，這些人一個個陣亡、人數還很多。
普亭也表明，不排除在烏境建立更多與西方的緩衝區。他稱這些地方為「安全區」，表示若烏軍持續攻擊，將適時被迫在基輔政權目前還控制的領土建立這種區域，該區域必須足以阻擋外國武器流入俄國領土，例如烏東哈爾科夫地區。
普亭還點名馬克宏，別又再試著激化俄烏戰爭，法國應在追求和平上發揮作用，「現在還不遲」。
至於正如火如荼舉行的美國大選選戰，普亭則揶揄說，「世人都在嘲笑那裡發生的事」，他說，美國民主是場災難而非民主。
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