南韓民主峰會為何引發中國抗議？

（德國之聲中文網）韓國正在舉行第三屆民主峰會。中國政府稱之為所謂「領導人民主峰會」，並抗議峰會邀請台灣參與。以下是關於民主峰會的五個問題。

民主峰會由何而來？

這一倡議由美國總統拜登在2020年的選戰中提出。由於新冠疫情，100多個國家代表參與的首屆峰會在線上進行。第二屆峰會由美國、哥斯達黎加、贊比亞、荷蘭和韓國共同舉行，也基本線上進行。

此次第三屆民主峰會則迎來多國高官訪問首爾，其中包括美國國務卿布林肯、英國副首相道登以及厄瓜多爾、甘比亞、印尼、圭亞那和毛裡求斯外長等部長級代表。

不過，周三的全體會議則基本在線上舉行，屆時美國總統拜登等國家領導人也將參與。

峰會談什麼？

此次峰會的主題是：技術與民主、普世人權。

美國國務卿布林肯表示，包括社交媒體、人工智能在內的數字化技術，正在急劇加速虛假信息的傳播。

他說：「專制和壓迫性政權使用技術削弱民主和人權，我們需要確保技術用於維護和支持民主價值和規範。」

布林肯表示，2024是「非同尋常的大選年」。他也重申華盛頓對俄羅斯、中國在全球操縱信息的指責。

一些歐盟官員指責俄羅斯使用人工智能散播虛假信息。

波蘭副外長庫皮茨基表示：「唯一比俄羅斯侵略烏克蘭的行為更殘酷的是俄羅斯網絡宣傳令人惡心的謊言，社交媒體、深偽技術和隨處都在的網絡機器人加速了這一過程。」

克裡姆林宮則一再否認傳播有誤導性的虛假信息。

中國駐華盛頓大使館一名發言人則表示，這是典型的偏見和雙重標准，稱親中國的內容和報道是虛假信息，反中國的則是真實信息。

中國政府還有什麼回應？

中國外交部發言人表示，堅決反對韓國邀請台灣當局參加所謂「領導人民主峰會」，已嚴正敦促韓方停止向「台獨」勢力提供「講台」。

台灣數位發展部長唐鳳在此次峰會上有一個視頻發言，在其中表示，台灣受到更大比例的網絡攻擊，願意、也有能力與所有相關方合作，確保人工智能安全、可持續發展。

峰會公布的相關日程上僅在末尾用較小的字體提及這一可能的視頻發言。台灣外交部稱，唐鳳的發言是預先錄制好的。韓國方面則表示，唐鳳是在相關議題上作為專家的私人身份參與的。

在首屆峰會上，拜登邀請了台灣參與，這也令中國惱火。而當年還出現一個爭議事件：台灣數位發展部長唐鳳在展示一幅台灣與中國不同顏色的地圖時，畫面被切斷。但美國組織方表示，這是由於技術問題，導致屏幕分享功能無法使用。

峰會有什麼具體舉措？

布林肯表示，華盛頓正在首次制定給科技公司的指導意見，以幫助防範對人權捍衛者的網絡攻擊。

此外，他表示，韓國、日本等多個國家正在加入美國，打擊濫用商業間諜軟件監控記者、人權捍衛者的行為。

人工智能為何引起與會國憂慮？

過去，以宣傳為目的的網站以來大量寫手，但如今人工智能工具以成本顯著更低、速度更快的方式，生成虛假信息，並且時常顯得真假難辨。

近來數月，數百個模仿新聞網站的人工智能網站湧現，導致錯誤敘事的井噴式出現，內容涉及戰爭、政治領導人等。研究者表示，這在世界多國舉行大選的一年裡為人敲響警鐘。

專家稱，自動生成的錯誤信息可能會對美國2024年選舉造成明顯的影響。許多其它國家、包括將於4月舉行議會選舉的韓國也對這一事宜表達關切。

（路透社、法新社等）

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