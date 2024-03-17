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巴士、油罐車和摩托車相撞 阿富汗重大車禍釀21死38傷
印度新德里電視台（NDTV）報導，阿富汗南部海曼德省（Helmand）官員表示，當地17日早上發生巴士、油罐車和摩托車相撞事故，已知造成21人死亡、38人受傷。
海曼德省資訊部門在X一則貼文中提到此事，並補充車禍是發生在該省格里什克區（Grishk）連接第二大城坎達哈（Kandahar）和北部赫拉特市（Herat）的高速公路上。該部門在社交媒體分享的照片顯示，燒焦、扭曲的金屬碎片散落在高速公路和油罐車駕駛座。官員指出，清理人員正在清除現場碎片。
海曼德省資訊部門指出，這輛巴士當時正從赫拉特開往首都喀布爾，途中撞上載著兩人的摩托車，摩托車上的兩人均身亡；巴士司機失去控制，與一輛從坎達哈北上開往赫拉特的油罐車相撞，引發火災。事故也造成油罐車上3人死亡，巴士則有16人死亡。
死亡車禍在阿富汗很常見，原因包括路況不佳、危險駕駛和缺乏管制。
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