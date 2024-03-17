若川普當選俄美再成友邦？對俄關係成選民分水嶺 普亭也在靜待大選結果

普亭此前曾明確表示，同川普相比，他更希望拜登能夠連任美國總統。事實上，普亭說得是反話，他希望以這種方式助川普一臂之力。川普一再表露對普亭的敬佩之情，相反他對支援烏克蘭的北約則滿腹怨言。川普一再宣稱，他如果當選，將可以在一天之內結束俄烏戰爭。

美國國會中的川普支持者們執意將一項援烏計劃同毫不相關的移民問題相互掛鉤，以至於這筆價值600億美元的援烏計劃遲遲無法通過。由於缺乏彈藥，烏克蘭軍隊目前陷入了極為被動的局面。拜登總統前不久發表國情咨文時，對川普提出強烈譴責，認為川普是在鼓勵普亭為所欲為。拜登還表示：「我對普亭總統發出的信號一向都非常明確，我絕不會退縮」。

美國公共政策企業研究院（American Enterprise Institute）從事美俄關係研究的高級研究員亞隆（ Leon Aron）表示，普亭正在靜待美國大選的結果，之後他才會在烏克蘭採取進一步的軍事或外交行動。

亞隆表示，俄羅斯目前並不會在烏克蘭發動以犧牲數十萬兵員為代價的大規模攻勢，因為他希望以最小的代價獲得最大的回報。亞隆說，一旦川普當選總統將會叫停一切對烏軍援，屆時面臨的唯一問題將是歐洲是否還有勇氣進一步加強對烏克蘭的支持。

對俄關係目前已經成了美國民主共和兩黨的政治分水嶺，這種局面在大多數美國人都將蘇聯視為頭號威脅的冷戰時期是無法想象的。

一些保守派人士甚至認為，普亭是傳統基督教價值觀的捍衛者，例如，他拒絕承認LGBTQ群體的權利。今年二月，支持川普的電視主持人卡爾森同普亭進行了專訪。這次採訪因避重就輕，直到現在都飽受爭議。甚至普亭本人都表示，他本來期望卡爾森會提出更為刁鑽的問題。

背景閱讀：普亭——昔日克格勃的權力登頂之路

在美國政界，共和黨籍參議員萬斯（J.D. Vance）以及川普總統任內的五角大樓官員柯比（Elbridge Colby）等人均認為，俄烏戰爭轉移了人們對中國的關注，而中國才是更大的威脅。

共和黨參議員麥康奈爾前不久宣布，他將辭去參議院共和黨領袖一職。麥康奈爾坦誠，他所屬的共和黨已經發生了根本性的變化。

不過，美國駐烏克蘭前大使、現任大西洋理事會歐亞中心總裁的赫伯斯特（John Herbst）則表示，共和黨內真正支持普亭的只是極少的「一小撮人」。赫伯斯特還表示，在總統任內，川普曾批准向烏克蘭提供標槍導彈，而該計劃一直受到川普前任奧巴馬的阻撓。赫伯斯特還強調，川普並沒有明確反對向烏克蘭提供更多的幫助，「不能將川普本人的言論和他的狂熱支持者的言論混為一談。一旦川普當選，也許會讓俄羅斯人非常失望」。

剛剛同美國前總統川普舉行過會晤的匈牙利總理歐爾班表示，一旦川普再度當選總統，他將不會向烏克蘭提供任何資金，這將加快俄烏戰爭的結束。

上周五，匈牙利總理歐爾班在佛羅裡達州同其長年盟友川普舉行了會晤。周日晚間，歐爾班在匈牙利國家電視台表示：「川普不會在俄烏戰爭中再給烏克蘭一分錢，因此戰爭也將很快結束。烏克蘭顯然是沒有能力獨立應對的，如果美國人不再給錢，那麼歐洲人是沒有能力單挑的，這樣一來，戰爭也就結束了」。

俄烏戰爭爆發後，作為歐盟和北約成員國匈牙利的總理，歐爾班一直拒絕向烏克蘭提供軍事援助，但同時卻保持同莫斯科的密切往來。

川普競選團隊發表聲明稱，川普同歐爾班就保護邊境安全等雙邊關係問題進行了討論。但聲明中並未提及烏克蘭問題。

（法新社，路透社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】